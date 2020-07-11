'FBI fenomen Raymond Abbas'ı Dubai’den ABD’ye kaçırdı'

Dolandırıcılık iddiasıyla Dubai'de yakalanan Nijeryalı sosyal medya fenomeni Raymond Abbas'ın avukatı, ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI), müvekkilini yasa dışı bir şekilde ABD'ye kaçırdığını iddia etti.

Abbas'ın avukatı, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında suçluların iade anlaşması olmamasına rağmen, FBI'ın müvekkilini kaçırdığını öne sürdü.

Abbas, ABD tarafından milyonlarca dolar kara para aklama ve dolandırıcılıkla suçlanıyordu.

37 yaşındaki Abbas, lüks yaşam tarzını öne çıkartan paylaşımlar yaptığı sosyal medya platformu Instagram'daki 2,5 milyon takipçisi tarafından Ray Hushpuppi ismiyle biliniyor.





