'FBI fenomen Raymond Abbas'ı Dubai’den ABD’ye kaçırdı'

Nijeryalı sosyal medya fenomeni Raymond Abbas'ın avukatı, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında suçluların iade anlaşması olmamasına rağmen, FBI'ın müvekkilini kaçırdığını öne sürdü.

11.07.2020 - 13:36

'FBI fenomen Raymond Abbas'ı Dubai’den ABD’ye kaçırdı' - 1
Dolandırıcılık iddiasıyla Dubai'de yakalanan Nijeryalı sosyal medya fenomeni Raymond Abbas'ın avukatı, ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI), müvekkilini yasa dışı bir şekilde ABD'ye kaçırdığını iddia etti.


'FBI fenomen Raymond Abbas'ı Dubai’den ABD’ye kaçırdı' - 2
Abbas'ın avukatı, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında suçluların iade anlaşması olmamasına rağmen, FBI'ın müvekkilini kaçırdığını öne sürdü.


'FBI fenomen Raymond Abbas'ı Dubai’den ABD’ye kaçırdı' - 3
Abbas, ABD tarafından milyonlarca dolar kara para aklama ve dolandırıcılıkla suçlanıyordu.


'FBI fenomen Raymond Abbas'ı Dubai’den ABD’ye kaçırdı' - 4
37 yaşındaki Abbas, lüks yaşam tarzını öne çıkartan paylaşımlar yaptığı sosyal medya platformu Instagram'daki 2,5 milyon takipçisi tarafından Ray Hushpuppi ismiyle biliniyor.


'FBI fenomen Raymond Abbas'ı Dubai’den ABD’ye kaçırdı' - 5
Abbas ve beraberindeki siber hırsızlık şüphelisi Olalekan Jacob Ponle, geçen ay Dubai'de tutuklanmıştı.

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