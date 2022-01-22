FBI, Gabby Petito cinayetinin ayrıntılarını açıkladı

FBI, ABD'de geçen yıldan beri gündemden düşmeyen Gabby Petito cinayetinde katilin genç kadının nişanlısı Brian Laundrie olduğunu tespit etti.

Haberler 22.01.2022 - 12:24

FBI, Gabby Petito cinayetinin ayrıntılarını açıkladı - 1

Colorado eyaletindeki FBI Denver Bölge Bürosu'ndan cuma günü yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Gabby Petito'nun ölümünden Brian Laundrie'nin sorumlu olduğuna dair bir kanıt bulunduğu belirtildiı.

FBI, Gabby Petito cinayetinin ayrıntılarını açıkladı - 2

23 yaşındaki Laundrie'nin not defterinin kasımda bulunarak yetkililer tarafından incelendiği ve burada Laundrie'nin cinayet itirafında bulunduğu açıklandı.

FBI, Gabby Petito cinayetinin ayrıntılarını açıkladı - 3

Petito Ailesi ise avukatlarının paylaştığı açıklama üzerinden FBI yetkililerine teşekkür etti.

FBI, Gabby Petito cinayetinin ayrıntılarını açıkladı - 4

Açıklamada, "Bu hayli karışık davada FBI'ın itinalı ve gayretli çalışmaları için çok müteşekkiriz. FBI tarafından toplanan bilgi ve olguların hem niteliği hem de niceliği, Gabby'i öldürenin Laundrie olduğunu şüpheye yer bırakmayacak şekilde gösterdi" dendi.

FBI, Gabby Petito cinayetinin ayrıntılarını açıkladı - 5

İstihbarat teşkilatıysa soruşturmanın yakın zamanda sonlandırılacağını belirtti.

FBI, Gabby Petito cinayetinin ayrıntılarını açıkladı - 6

FBI yetkilisi Charge Michael Schneider, açıklamasında "Bu davanın soruşturmasında atılacak tüm mantıklı adımlar atıldı. Soruşturmada, Laundrie dışında Petito'nun trajik ölümüyle doğrudan bağlantılı olduğu düşünülen hiç kimse tespit edilemedi" ifadelerini kullandı.

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