FBI, Gabby Petito cinayetinin ayrıntılarını açıkladı

Haberler 22.01.2022 - 12:24
Colorado eyaletindeki FBI Denver Bölge Bürosu'ndan cuma günü yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Gabby Petito'nun ölümünden Brian Laundrie'nin sorumlu olduğuna dair bir kanıt bulunduğu belirtildiı.
23 yaşındaki Laundrie'nin not defterinin kasımda bulunarak yetkililer tarafından incelendiği ve burada Laundrie'nin cinayet itirafında bulunduğu açıklandı.
Petito Ailesi ise avukatlarının paylaştığı açıklama üzerinden FBI yetkililerine teşekkür etti.
Açıklamada, "Bu hayli karışık davada FBI'ın itinalı ve gayretli çalışmaları için çok müteşekkiriz. FBI tarafından toplanan bilgi ve olguların hem niteliği hem de niceliği, Gabby'i öldürenin Laundrie olduğunu şüpheye yer bırakmayacak şekilde gösterdi" dendi.
İstihbarat teşkilatıysa soruşturmanın yakın zamanda sonlandırılacağını belirtti.
FBI yetkilisi Charge Michael Schneider, açıklamasında "Bu davanın soruşturmasında atılacak tüm mantıklı adımlar atıldı. Soruşturmada, Laundrie dışında Petito'nun trajik ölümüyle doğrudan bağlantılı olduğu düşünülen hiç kimse tespit edilemedi" ifadelerini kullandı.