FBI, Gabby Petito cinayetinin ayrıntılarını açıkladı

Açıklamada, "Bu hayli karışık davada FBI'ın itinalı ve gayretli çalışmaları için çok müteşekkiriz. FBI tarafından toplanan bilgi ve olguların hem niteliği hem de niceliği, Gabby'i öldürenin Laundrie olduğunu şüpheye yer bırakmayacak şekilde gösterdi" dendi.