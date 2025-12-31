Fedon'dan yeni yıl sürprizi. Ünlülerden 2025'e veda pozları
31.12.2025 14:51
NTV - Haber Merkezi
Her yaz başı denize girerek sezonu açan Fedon, bu kez bu kez Sarıkamış'ta karların içine atladı. Bunun üzerine 2025'e veda paylaşımı yapan ünlüler merak edildi.
Senelerdir yaz başında Bodrum'da denize atlayarak hafızalarda yer eden ünlü şarkıcı Fedon, bu kez kural bozdu. Yılbaşı akşamı Kars'ta sahne alacak olan Fedon, Sarıkamış'ta kış sezonunu açtı.
"KAR SEZONU BAŞLADI"
79 yaşındaki Fedon, karların üzerine düştüğü anları "2026, tüm dünyaya ve ülkeme dostluk, barış ve huzur getirsin. Kar sezonu başladı ve ben karın üzerine düşüyorum" notuyla paylaştı.
ALİNA BOZ
İşletmeci Umut Evirgen ile mutlu bir evliliği olan oyuncu Alina Boz da 2025 yılının son gününde karlar içinde verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.
BERFU YENENLER
Oyuncu Eser Yenenler ile mutlu bir evliliği ve iki oğlu olan Berfu Yenenler de mutlu aile pozunu 2026'ya saatler kala şu notla paylaştı:
“2026 seni bekliyoruz yap şovunu… Bize ve hepimize bütün güzelliklerini getir, sağlıkla, musmutlu bir sene geçirelim. 2026 sonunda vay be diyelim geçirdiğimiz en iyi seneydi.”
BERKAY ŞAHİN
Ünlü şarkıcı Berkay Şahin de kızları Arya ve Zeynep Mira ile yürüyüş yaptığı anlarla 2025'e veda etti. Şahin, paylaşımına “Günaydın, yılın son gününe uyandık” notunu düştü.
BERGÜZAR KOREL
Bir süredir ekranlardan uzak olan Bergüzar Korel, yeni yıl öncesi İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti. Ünlü oyuncu Serpentine Köprüsü'nde poz verdi.
DEMET AKALIN
Ünlü şarkıcı Demet Akalın da Bursa Uludağ'a gitti. 53 yaşındaki Akalın, karlar içinde verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.