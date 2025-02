Felak Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Felak Suresi meali ve tefsiri

FELAK SURESİ KURAN'I KERİM'DE KAÇINCI SAYFADA?

Felak Suresi, farklı baskılarda değişiklik gösteren sayfalarda yer alır. Genellikle Kur’an-ı Kerim’in son cüzünde bulunduğu için, birçok yayında son sayfalar civarında görülür. Bazı meallerde 599 veya 600. sayfa gibi rakamlarla anılabilir. Standart mushaf diziliminde, “Nas” Suresiyle birlikte son yapraklarda bulunur. Bu nedenle, herkesin elindeki nüshaya göre sayfa numarası değişebilir. Kesin bir sayfa numarası belirtmek zor olduğundan, ortalama olarak 30. cüz içerisindeki son sayfalarda rastlanır denebilir. Kuran-ı Kerim’in her baskısında farklı sayfa düzeni kullanılabilir. Felak Suresi’ni okumak isteyenler, sure indeksine bakarak rahatlıkla erişebilir. İndeksler, genellikle sure isimlerini alfabetik veya sıralı vererek aramayı kolaylaştırır. Kısa ve öz nitelikte olduğu için, “Koruyucu Sureler” bölümünde de sıkça anılır.





FELAK SURESİ KAÇ SAYFA?





FELAK SURESİ FAZİLETİ VE SIRLARI NELERDİR? FELAK SURESİ'NİN FAYDALARI

FELAK SURESİ KAÇINCI CÜZ?

Felak Suresi, içerik bakımından çok kısa olduğu için özel olarak tek başına sayfalar tutmaz. Genelde birkaç satır veya bir sayfanın küçük bir bölümünü kapsar. Sure, 5 ayetten oluşur ve kısa sureler sınıfına dahildir. Dolayısıyla tam bir sayfa kaplaması durumu çoğu Kur’an baskısında görülmez. Bazı büyük fontlu veya daha geniş puntolu baskılarda tek bir sayfanın alt kısmında yer alabilir. Küçük puntolu bazı basımlarda ise aynı sayfada Nas Suresiyle birlikte de bulunabilir. Kuran-ı Kerim’de her sure aynı sayfayı kaplayacak şekilde düzenlenmediğinden Felak Suresi, genellikle son sayfalardaki dizilişte görülür. Bu sebeple net bir “kaç sayfa” cevabı yoktur.Felak Suresi, İslam geleneğinde “sığınma duaları” arasında sayılır. Kişinin kendisini çeşitli kötülüklerden, nazardan ve her türlü olumsuzluktan koruması için sıkça okunur. Rivayetlerde, Peygamber’in (s.a.s.) bu sureyi sık sık okuduğu ve özellikle sabah-akşam dualarında önerdiği belirtilir. Hadis kaynaklarında Felak ve Nas surelerinin beraber okunmasının, manevi bir koruma sağladığına işaret edilir. Büyü, haset ve kötü niyetli düşüncelerin tesirinden uzak durmayı amaçlayan kimseler, Felak Suresi okumayı tercih eder. Hem huzur hem de esenlik talep edenler tarafından okunan bu sure, içtenlikle ve samimiyetle tekrarlandığında manevi açıdan ferahlık sunar. Uyku öncesi okunması, ruhsal dinginliği artırır. Huzur ve güven duygusunu desteklemesi, önemli bir fazilet olarak görülür.Felak Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 30. cüzü içerisinde yer alır. 30. cüz, en kısa surelerin bulunduğu bölümdür ve sure sıralamasında sonda yer alan metinleri içerir. Bu nedenle Felak Suresi, cüz olarak değerlendirildiğinde son bölümlerde okunan sureler arasında sayılır. Ayrıca, 30. cüzde yer alması kolay ezberlenmesine de katkı sunar. Bu cüz, genellikle namazlarda ve gündelik dualarda sıkça tercih edilen kısa surelerle doludur. Dolayısıyla Felak Suresi de sık okunan, çabuk ezberlenen ve hafızalarda yer eden surelerden biridir. 30. cüzde bulunması, sureye ayrı bir önem kazandırır.