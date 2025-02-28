Felak Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Felak Suresi meali ve tefsiri
Felak Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 113. suresi olarak bilinir ve genel sıralamada Nas Suresi’nden hemen önce gelir. Toplam 5 ayetten oluşur. “Felak” kelimesi, sözlük anlamı itibarıyla “sabah aydınlığı” şeklinde açıklanır. Çeşitli kaynaklarda Mekkî bir sure olduğu belirtilir; ancak Medine döneminde indiğini söyleyen rivayetler de mevcuttur.
FELAK SURESİ NEDİR?
Felak Suresi içeriğinde, insanın karşılaşabileceği kötülüklerden Allah’a sığınma fikri yer alır. Kısa, fakat etkili içeriğiyle korunma duaları arasında değerlendirilir. Bazı rivayetlere göre, hastalıklardan ve nazardan korunmak için özellikle okunması tavsiye edilen surelerden biri kabul edilir. Peygamber’in (s.a.s.), bu sureyi ve Nas Suresi’ni sıkça okuduğu nakledilir. Yalnızca 5 ayet olmasına rağmen, korkulardan ve endişelerden arınmak isteyenler tarafından önemli bir dua olarak görülür. Kur’an-ı Kerim’in son kısımlarında yer aldığı için, kısa sureler arasında sayılır. Kelime manası aydınlık olsa da, metaforik olarak kötülüklerden kurtulmaya vurgu yapar.
FELAK SURESİ'Nİ OKUMAK VE FELAK SURESİ DİNLEMEK
Felak Suresi okumak, pek çok kişi tarafından manevî bir korunma olarak görülür. Metnin içeriğinde, yaratılmış tüm varlıkların şerrinden Allah’a sığınılması öğütlenir. Sıkıntılı dönemlerde, uyku öncesinde ve gün içindeki dualarda bu sureye yer verilmesi önerilir. Ayrıca, nazar ve büyü gibi durumlardan etkilenmemek için de okunabileceği ifade edilir. Kısa ve kolay ezberlenebilir olması sebebiyle çocuklara da erken yaşlarda öğretilir. Felak Suresi dinlemek, dinleyenin gönlünde huzur ve sükûnet oluşmasına yardım eder. Meditasyon benzeri bir rahatlama yaşamak isteyenler, genellikle Felak ve Nas surelerini birlikte dinler. Okumanın yanı sıra, düzenli şekilde dinlendiğinde de zihinde sakinleşme ve manevi bir güçlenme hissedilir. Bu sureyi sürekli tekrar etmek, günlük hayatta olumsuz düşüncelerden uzaklaşmaya katkı sağlar. İçeriğindeki ayetler, koruyucu dualar olarak da nitelendirilir.