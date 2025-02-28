Felak Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Felak Suresi meali ve tefsiri

Felak Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 113. suresi olarak bilinir ve genel sıralamada Nas Suresi’nden hemen önce gelir. Toplam 5 ayetten oluşur. “Felak” kelimesi, sözlük anlamı itibarıyla “sabah aydınlığı” şeklinde açıklanır. Çeşitli kaynaklarda Mekkî bir sure olduğu belirtilir; ancak Medine döneminde indiğini söyleyen rivayetler de mevcuttur.

Felak Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Felak Suresi meali ve tefsiri - 1

FELAK SURESİ NEDİR?


Felak Suresi içeriğinde, insanın karşılaşabileceği kötülüklerden Allah’a sığınma fikri yer alır. Kısa, fakat etkili içeriğiyle korunma duaları arasında değerlendirilir. Bazı rivayetlere göre, hastalıklardan ve nazardan korunmak için özellikle okunması tavsiye edilen surelerden biri kabul edilir. Peygamber’in (s.a.s.), bu sureyi ve Nas Suresi’ni sıkça okuduğu nakledilir. Yalnızca 5 ayet olmasına rağmen, korkulardan ve endişelerden arınmak isteyenler tarafından önemli bir dua olarak görülür. Kur’an-ı Kerim’in son kısımlarında yer aldığı için, kısa sureler arasında sayılır. Kelime manası aydınlık olsa da, metaforik olarak kötülüklerden kurtulmaya vurgu yapar.

FELAK SURESİ'Nİ OKUMAK VE FELAK SURESİ DİNLEMEK


Felak Suresi okumak, pek çok kişi tarafından manevî bir korunma olarak görülür. Metnin içeriğinde, yaratılmış tüm varlıkların şerrinden Allah’a sığınılması öğütlenir. Sıkıntılı dönemlerde, uyku öncesinde ve gün içindeki dualarda bu sureye yer verilmesi önerilir. Ayrıca, nazar ve büyü gibi durumlardan etkilenmemek için de okunabileceği ifade edilir. Kısa ve kolay ezberlenebilir olması sebebiyle çocuklara da erken yaşlarda öğretilir. Felak Suresi dinlemek, dinleyenin gönlünde huzur ve sükûnet oluşmasına yardım eder. Meditasyon benzeri bir rahatlama yaşamak isteyenler, genellikle Felak ve Nas surelerini birlikte dinler. Okumanın yanı sıra, düzenli şekilde dinlendiğinde de zihinde sakinleşme ve manevi bir güçlenme hissedilir. Bu sureyi sürekli tekrar etmek, günlük hayatta olumsuz düşüncelerden uzaklaşmaya katkı sağlar. İçeriğindeki ayetler, koruyucu dualar olarak da nitelendirilir.

YAŞAM HABERLERİ

Felak Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Felak Suresi meali ve tefsiri - 2

FELAK SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU ve YAZILIŞI

Felak Suresi, Arapça olarak beş kısa ayetten oluşur. Arapça metni:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

  1. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِۙ
  2. مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَۙ
  3. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَۙ
  4. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِۙ
  5. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

Orijinal Arapça yazılışı bu şekildedir. “Felak” kelimesinin başında ve sure boyunca yer alan harfler, doğru telaffuz edildiğinde surenin anlamını güzel bir şekilde yansıtır. Tecvid kurallarına dikkat edilerek okunması önem taşır. Kur’an-ı Kerim’de orijinal metinle okunması, en faziletli şekli olarak kabul edilir. Harflerin çıkış noktaları ve uzatma kuralları gözetildiğinde, sureden alınan manevi haz artar. Bu metin, kısa olmasına rağmen özenli bir telaffuzla okunmalıdır. Arapça okunuşu doğru öğrenmek isteyenler, hocalardan veya sesli materyallerden yardım alabilir.
Felak Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Felak Suresi meali ve tefsiri - 3

FELAK SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU ve YAZILIŞI

Felak Suresi’nin Latin harflerle Türkçe okunuşu:

Bismillâhirrahmânirrahîm

  1. Kul e’ûzu bi-Rabbi’l-felak
  2. Min şerri mâ halak
  3. Ve min şerri gâsikın izâ vekab
  4. Ve min şerrin-neffâsâti fi’l-ukad
  5. Ve min şerri hâsidin izâ hased

Bu okunuş, sureyi öğrenmek isteyenlere kolaylık sunar. Her hece dikkatlice telaffuz edildiğinde, surenin özgün ritmi yakalanır. Türkçe okunuş, orijinal Arapça metnin seslerini yansıtmayı hedefler. Kısa sürede ezberlenebilir. Özellikle namaz sonrasında veya özel dualar sırasında bu şekilde okunabilir. Kelimeler arasındaki kesintilere ve uzatma yerlerine dikkat etmek, telaffuzu doğru hâle getirir. Aynı zamanda, Latin harflerle verilen okunuş, surenin anlamına yaklaşma konusunda da yeni başlayanlara rehberlik eder. Harflerin çıkış noktası konusunda tereddüt yaşayanların, uzmanlardan yardım alması faydalı olur.
Felak Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Felak Suresi meali ve tefsiri - 4

FELAK SURESİ KURAN'I KERİM'DE KAÇINCI SAYFADA?

Felak Suresi, farklı baskılarda değişiklik gösteren sayfalarda yer alır. Genellikle Kur’an-ı Kerim’in son cüzünde bulunduğu için, birçok yayında son sayfalar civarında görülür. Bazı meallerde 599 veya 600. sayfa gibi rakamlarla anılabilir. Standart mushaf diziliminde, “Nas” Suresiyle birlikte son yapraklarda bulunur. Bu nedenle, herkesin elindeki nüshaya göre sayfa numarası değişebilir. Kesin bir sayfa numarası belirtmek zor olduğundan, ortalama olarak 30. cüz içerisindeki son sayfalarda rastlanır denebilir. Kuran-ı Kerim’in her baskısında farklı sayfa düzeni kullanılabilir. Felak Suresi’ni okumak isteyenler, sure indeksine bakarak rahatlıkla erişebilir. İndeksler, genellikle sure isimlerini alfabetik veya sıralı vererek aramayı kolaylaştırır. Kısa ve öz nitelikte olduğu için, “Koruyucu Sureler” bölümünde de sıkça anılır.

FELAK SURESİ KAÇ SAYFA?

Felak Suresi, içerik bakımından çok kısa olduğu için özel olarak tek başına sayfalar tutmaz. Genelde birkaç satır veya bir sayfanın küçük bir bölümünü kapsar. Sure, 5 ayetten oluşur ve kısa sureler sınıfına dahildir. Dolayısıyla tam bir sayfa kaplaması durumu çoğu Kur’an baskısında görülmez. Bazı büyük fontlu veya daha geniş puntolu baskılarda tek bir sayfanın alt kısmında yer alabilir. Küçük puntolu bazı basımlarda ise aynı sayfada Nas Suresiyle birlikte de bulunabilir. Kuran-ı Kerim’de her sure aynı sayfayı kaplayacak şekilde düzenlenmediğinden Felak Suresi, genellikle son sayfalardaki dizilişte görülür. Bu sebeple net bir “kaç sayfa” cevabı yoktur.

FELAK SURESİ FAZİLETİ VE SIRLARI NELERDİR? FELAK SURESİ'NİN FAYDALARI


Felak Suresi, İslam geleneğinde “sığınma duaları” arasında sayılır. Kişinin kendisini çeşitli kötülüklerden, nazardan ve her türlü olumsuzluktan koruması için sıkça okunur. Rivayetlerde, Peygamber’in (s.a.s.) bu sureyi sık sık okuduğu ve özellikle sabah-akşam dualarında önerdiği belirtilir. Hadis kaynaklarında Felak ve Nas surelerinin beraber okunmasının, manevi bir koruma sağladığına işaret edilir. Büyü, haset ve kötü niyetli düşüncelerin tesirinden uzak durmayı amaçlayan kimseler, Felak Suresi okumayı tercih eder. Hem huzur hem de esenlik talep edenler tarafından okunan bu sure, içtenlikle ve samimiyetle tekrarlandığında manevi açıdan ferahlık sunar. Uyku öncesi okunması, ruhsal dinginliği artırır. Huzur ve güven duygusunu desteklemesi, önemli bir fazilet olarak görülür.

FELAK SURESİ KAÇINCI CÜZ?


Felak Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 30. cüzü içerisinde yer alır. 30. cüz, en kısa surelerin bulunduğu bölümdür ve sure sıralamasında sonda yer alan metinleri içerir. Bu nedenle Felak Suresi, cüz olarak değerlendirildiğinde son bölümlerde okunan sureler arasında sayılır. Ayrıca, 30. cüzde yer alması kolay ezberlenmesine de katkı sunar. Bu cüz, genellikle namazlarda ve gündelik dualarda sıkça tercih edilen kısa surelerle doludur. Dolayısıyla Felak Suresi de sık okunan, çabuk ezberlenen ve hafızalarda yer eden surelerden biridir. 30. cüzde bulunması, sureye ayrı bir önem kazandırır.
Felak Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Felak Suresi meali ve tefsiri - 5

FELAK SURESİ'NİN TAMAMI (FELAK SURESİ 1, 2, 3 ve TÜM SAYFALAR İLE BİRLİKTE TÜM 5 AYET)

Felak Suresi toplam 5 ayettir. Arapça orijinali şu şekildedir:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

  1. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِۙ
  2. مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَۙ
  3. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَۙ
  4. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِۙ
  5. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

Bunların her biri sırasıyla 1’den 5’e kadar numaralandırılmış ayetlerdir. Kuran-ı Kerim’in son bölümlerinde yer alan bu sure, kısa olduğu halde etkili ifadeler içerir. Metin, Allah’a sığınma fikrini vurgulayıp insana her türlü kötülükten korunmayı öğretir. Kolay ezberlenebilen yapısıyla birçok mümin tarafından günlük olarak okunur. Namazlarda veya kişisel dualarda yer verilmesi önerilir. Okuyan kişiye, yaratılmış her türlü zararlı etken karşısında manevi bir güç ve destek sağlar. Metnin tamamı bu beş ayetten ibarettir.
Felak Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Felak Suresi meali ve tefsiri - 6

FELAK SURESİ EZBERLEMEK İSTİYORUM DİYENLER İÇİN ÖNERİLER

Felak Suresi kısa olduğu için ezberlemeye başlamak isteyenlere ideal bir metindir. Günlük tekrarların düzenli yapılması ve ayetlerin sırayla sesli okunması, öğrenmeyi hızlandırır. Özellikle sabah ve akşam vakitlerinde 2-3 kez tekrar edilmesi tavsiye edilir. Arapça harfleri tanımayanlar, sureyi önce Latin harfli okunuşla öğrenip ardından orijinal metinle pekiştirebilir. Sessiz ortamlarda, sakin bir zihinle dinlemek veya sesli tekrar etmek, surenin hafızada kalıcılığını artırır. Çocuklar ve yeni başlayanlar, kelime kelime ilerleyerek sureyi parçalara ayırabilir. Her ayeti öğrendikten sonra hepsini birleştirmek, başarı hissi kazandırır. Sureyi öğrenme sürecinde telaffuz konusuna özen gösterilmesi önem taşır.

FELAK SURESİ MEALİ NEDİR? FELAK SURESİ’NDE NELERDEN BAHSEDİLMEKTEDİR?


Felak Suresi’nin mealinde, insanın yaratılmış bütün varlıkların şerrinden Allah’a sığınması konusu işlenir. Gece karanlığının korkutucu etkilerinden, düğümlere üfleyen büyücülerin kötülüklerinden ve kıskanç kişilerin zararlı düşüncelerinden korunma dile getirir. Surenin ilk ayeti, “Sabahın Rabbine sığınırım” ifadesiyle başlar. Devamında, “Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığın şerrinden, büyü yapanların şerrinden ve kıskanarak zarar vermeye çalışanların şerrinden” bahsedilir. Vurgulanan ana fikir, kişinin bütün olumsuzlukları Allah’ın izni ve yardımıyla aşabileceğidir. Bu nedenle Felak Suresi, koruyucu dualar kapsamında değer görür. Kısa ve öz anlatımı, her türlü zararlı etkene karşı ruhsal bir sığınma sunar.

FELAK SURESİ DİĞER ADI NEDİR?


Felak Suresi, genellikle doğrudan “Felak” adıyla bilinir ve bu ismi ilk ayetindeki “El-Felak” kelimesinden alır. Bu sure için kaynaklarda başka bir yaygın isim kullanılmaz. Ancak Felak ve Nas surelerine bir arada “Muavvizeteyn” dendiği olur. “Muavvizeteyn”, “iki koruyucu sure” anlamını taşır ve İslam kültüründe kötülüklerden korunmak için okunan sureler olarak bilinirler. Bu iki sure, manevi anlamda sığınma sureleri olarak anılır. Fakat Felak Suresi, yaygın olarak kendi adıyla zikredilir. Birçok meali ve tefsiri incelendiğinde, sure başında daima “Felak” şeklinde bahsedildiği görülür. Başka bir adla bilinmez.

FELAK SURESİ TEFSİRİ NEDİR?


Felak Suresi’nin tefsirinde, evreni ve sabah aydınlığını yaratan Allah’a sığınma vurgulanır. Yaratılanların şerrinden kaçınma mesajı öne çıkar. Kararan gecenin sembolik olarak korku, ümitsizlik, tehlike ve olumsuzluk gibi yönleri anlatılır. “Düğümlere üfleyenler” ifadesi, sihir ve büyü aracılığıyla insanlara zarar verme çabasını sembolize eder. Haset kavramı, kıskanç kişinin sahip olduğu kötücül duyguyla başkasına zarar verme potansiyelini işaret eder. Tefsir kaynaklarında, surede geçen her kötülük unsurunun gerçekte ruhsal ve toplumsal zararlara işaret ettiği belirtilir. Buna göre Felak Suresi, insanları her türlü somut ve soyut zarardan koruması için okunur. Tefsirde, Allah’ın yardımına sığınmanın en doğru yol olduğu sıkça vurgulanır.
Felak Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Felak Suresi meali ve tefsiri - 7

FELAK SURESİ NE İÇİN OKUNUR? FELAK SURESİ NEDEN OKUNUR?

Felak Suresi, insanın manevi anlamda korunması için okunur. Kişi, bu sureyi okuyarak büyü, nazar, kıskançlık gibi etkilere karşı Allah’ın himayesini diler. Surenin içeriğinde, kötülüklerin kaynağı olarak belirtilen karanlık, haset ve sihir öğelerine değinilir. Bu yüzden psikolojik açıdan rahatlama isteyenler de Felak Suresi’ne yönelir. Gündelik hayatta duyulan korku, endişe ve çekince anlarında, bu sureyi tekrarlamanın teskin edici etkisi olduğu anlatılır. Rivayetlere göre Peygamber (s.a.s.) bu sureyi Nas Suresi ile birlikte sıklıkla okumuş, ümmete de tavsiye etmiştir. Dolayısıyla Felak Suresi’ni okumak, koruyucu bir dua olduğunu hatırlatır ve kalpte güven hissi oluşturur.

FELAK SURESİ KAÇ AYETTİR?


Felak Suresi, toplam 5 ayetten oluşan kısa bir suredir. Sure, kısa olmasına rağmen çok önemli mesajlar içerir. Ayetlerin sıralaması birinci ayetten beşinci ayete kadar net bir bütünlük sergiler. Her ayette, kötülüklerin değişik boyutlarından bahsedilir ve Allah’a sığınılması gerektiği anlatılır. Kur’an-ı Kerim’deki en kısa surelerden biri olan Felak Suresi, koruma talebiyle dolu özel bir dua niteliğindedir. Sadece 5 ayetlik hacmine rağmen, sahip olduğu derin anlam, Müslümanlar arasında sureye gösterilen ilgiyi artırır. Namazlarda veya kişisel dualarda sıklıkla tercih edilmesinin nedeni de bu ayetlerin etkileyici içeriğidir.

FELAK SURESİ ABDESTSİZ OKUNUR MU?


Felak Suresi, Kur’an’ın bir parçasıdır ve Kur’an ayetlerinin abdestsiz okunup okunmayacağı konusunda genel yaklaşımlar mevcuttur. Mushafa dokunmak için abdestli olmak gerektiği bilinir. Fakat ezbere okumada veya dijital cihazlardan takipte kişilere daha esnek uygulamalar olduğu görülür. Bu sureyi dua maksadıyla dilde tekrar etmek, birçok görüşe göre abdestsiz de yapılabilir. Ancak en güzel ve en uygun yaklaşım, sureleri abdestli okumaktır. Abdest, manevi bir temizlik sağlar ve Kur’an tilavetini daha ihlaslı hâle getirir. İslam alimleri genellikle bir zorluk ya da acil durum yoksa, her daim abdestli okunmasını tavsiye eder.

FELAK SURESİ KAÇ DEFA OKUNMALI?


Felak Suresi’nin kaç kez okunacağına dair kesin bir sayı belirtilmez. Yine de rivayetlerde, sabah ve akşam üçer defa Felak ve Nas surelerinin okunmasının faydalı olduğu ifade edilir. Bazı hadis kaynaklarında, belirli koruma dualarının bu şekilde tekrar edilmesi önerilir. Gece yatmadan önce veya tehlikeli bir durum hissedildiğinde art arda okunması da sıkça uygulanan bir yöntemdir. Kişi, manevi tatmin hissedene kadar bu sureyi tekrarlayabilir. Özellikle namazlardan sonra belli bir sayı olmaksızın okumak, kalp huzurunu artırır. Sure, bir nevi korunma vesilesi olarak görüldüğü için her fırsatta tekrar edilebilir.
Felak Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Felak Suresi meali ve tefsiri - 8

FELAK SURESİ LATİNCE OKUNUŞU

Felak Suresi’nin Latin harflerle okunuşu şu şekildedir:

Bismillâhirrahmânirrahîm

  1. Kul e’ûzu bi-Rabbi’l-felak
  2. Min şerri mâ halak
  3. Ve min şerri gâsikın izâ vekab
  4. Ve min şerrin-neffâsâti fi’l-ukad
  5. Ve min şerri hâsidin izâ hased

Bu yazılış, sureyi henüz Arapça bilmeyen veya yeni öğrenmeye başlayan kimselere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Harflerin, Arapça telaffuzdaki sesleri yansıtması için “â” gibi uzatma işaretleri kullanılır. Doğru okuma için, vurgular ve kelime ayrımları göz önünde bulundurulmalıdır. Zamanla Arapça metin üzerinden çalışarak, daha uygun bir seslendirme elde etmek mümkündür. Bu Latin harfli okunuş, öğrenme sürecini kolaylaştırır ve sureyi ezberlemeyi pratik hale getirir.
Felak Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Felak Suresi meali ve tefsiri - 9

FELAK SURESİ NE ZAMAN OKUNUR?

Felak Suresi, genellikle sabah-akşam zikirlerinde ve yatmadan önce okunur. Peygamber’in (s.a.s.), sabah namazından sonra ve gece uyumadan önce Felak ve Nas surelerini sıkça tekrar ettiği aktarılır. Özellikle ruhsal anlamda korunma hissetmek istenen anlarda tercih edilir. Zorlu bir duruma girileceğinde veya kalpte huzursuzluk yaşandığında da Felak Suresi’ne başvurmak yaygındır. Gün içinde herhangi bir vakitte okumak da mümkündür. Namazlardan sonra veya bireysel dualarda da sıklıkla yer alır. Sure, manevi korunma ihtiyacı duyulduğunda, kimsenin desteğe ihtiyaç duyduğu her vakitte okunabilir. Bu zamanlar tamamen kişinin hissiyatına göre şekillenir.

FELAK SURESİ'NDEN SONRA OKUNACAK DUA


Felak Suresi okunduktan sonra, kalben niyet edip Allah’tan korunma talep etmek yeterli kabul edilir. Arzu edenler, “Nas Suresi”ni de hemen ardından okuyarak iki koruyucu sureyi birleştirebilir. Bazı rivayetlerde, Felak ve Nas surelerinden sonra “İhlas Suresi”nin okunması da önerilir. Okuma sonrası, “… Yarattığın her türlü şerden sana sığınırım. Beni, ailemi ve tüm sevdiklerimi koru.” gibi içten bir dua ifade edilebilir. Standart bir metin bulunmasa da, kalpten gelen samimi istekler önemlidir. Önemli olan, sure ile birlikte Allah’a yönelmek ve sığınılan kötülüklerden uzak kalma dileğini dile getirmektir.

HER GÜN FELAK SURESİ OKUMANIN FAZİLETİ


Her gün Felak Suresi okuyanların, nazar, haset ve büyü gibi kötü niyetli davranışlara karşı manevi korumaya kavuştuğu ifade edilir. Bu sureyi, Nas Suresi ile birlikte düzenli okumak tavsiye edilen bir alışkanlıktır. Zihinsel ve kalbi sıkıntılarla mücadele edenler, sureyi tekrar ettikçe rahatlama hissedebilir. Günlük bir vird olarak alındığında, felaketlerden, istenmeyen durumlardan ve gönül daraltılarından korunma talebini simgeler. Bazı kaynaklarda, her sabah namazı sonrasında üç kez okunmasının faydalı olduğu yazılıdır. Peygamber’in (s.a.s.) de bu sureyi sıklıkla okuyarak ümmetine öğütlediği rivayet edilir. Manevi bakımdan güçlü hissetmek isteyenler, gün içinde de sureyi tekrarlamayı tercih eder.
Felak Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Felak Suresi meali ve tefsiri - 10

FELAK SURESİ NE ZAMAN İNDİ?

Kaynaklarda Felak Suresi’nin Mekke döneminde indiğine dair yaygın bir görüş bulunur. Fakat Medine döneminde nüzul ettiğini ifade eden rivayetler de zikredilir. Bazı tefsirlerde, surenin erken dönemde nazil olduğu bilgisi ağırlıklı olarak yer alır. Bu farklılık, tarihsel rivayetlerdeki çeşitlilikten kaynaklanır. Kesin bir ortak kanı olmamasına rağmen, sure kısa ve öz yapısıyla genellikle Mekkî sureler arasında anılır. İçerdiği konular, erken dönemde Müslümanlara manevi destek sunacak şekilde düzenlenmiştir. Sure, kötülük ve haset gibi evrensel temalara değinerek her döneme hitap edecek niteliktedir. İniş zamanı tam olarak kesinleşmemekle birlikte, Kur’an bütünlüğü içinde sonlara yakın bir konumda bulunur.

FELAK SURESİ HATMİ NASIL YAPILIR?


Felak Suresi hatmi, genellikle bütün Kur’an okunduktan sonra sureleri tamamlamak için yapılır. Kur’an hatmi sırasında her sure, sırasına uygun şekilde okunur ve Felak Suresi de Nas Suresi’nden hemen önce tilavet edilir. Kişi, Kur’an’ın tamamını bitirdikten sonra dua eder ve bu sureleri okumayı da eksiksiz biçimde gerçekleştirir. Özel bir hatim programında, sure sayısına veya cüz sayısına göre dağıtılmış kısımlar vardır. Felak Suresi, 30. cüzün sonlarında yer alır. Bu nedenle, hatmin son aşamalarında okunur. Hatim tamamlandığında, genellikle toplu dualar yapılır. Felak ve Nas sureleri, korunma niyetiyle özellikle tekrar edilir.
Felak Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Felak Suresi meali ve tefsiri - 11
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