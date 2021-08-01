"Felç geçirdim" dedikten sonra kuyumcu açılışına giden Tuğba Özay'a tepki

İki gün önce sinir krizi geçirerek gündeme gelen Tuğba Özay, dün Şirinevler'de bulunan bir kuyumcunun açılışına katıldı. Kurdele kesen Özay'ın eğlenceli tavırları ve maskesiz oluşu dikkat çekti.

Açılışta yangınlarla ilgili konuşma yapan Özay şunları söyledi:

"Bu organizasyonun açılışında bulunmaktan dolayı mutluyum. Biliyorsunuz, çok zor günlerden geçiyor ülkemiz. Ülkemizin dört bir yanında çok büyük yangınlar var. Bu yangınlar olurken tabii bir yandan da hayat devam ediyor" dedi.

"Öncelikle yangını yaşayan, afet bölgesinde olan bütün vatandaşlarımıza 'çok geçmiş olsun' diyorum, bir an önce yangının yaralarının sarılmasını, yangınların dinmesini diliyorum" diyen özay, "Çok özür dilerim konuşmama bu şekilde başlamak zorundaydım ama mutlak mutluluk olmadığı gibi mutlak acı da yoktur. Umuyorum ki ülke olarak yaşamış olduğumuz bu acılı günleri atlatırız" ifadesini kullandı.