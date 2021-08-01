"Felç geçirdim" dedikten sonra kuyumcu açılışına giden Tuğba Özay'a tepki

01.08.2021 - 10:28
Eski manken Tuğba Özay, Manavgat'ta çıkan yangının çiftliğinin bulunduğu bölgeye sıçraması üzerine Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda ağlayarak yardım istemişti.
Gözyaşlarına hakim olamayan Özay, "Yanıyoruz! Çiftliğimiz yanıyor. Ne olur sesimizi duyurun. Şu an Manavgat'a yetişmeye çalışıyorum. Her yer, her şey yanıyor" demişti.
Bir diğer videosunda ise "Yaklaşık 1.5 saattir ağlıyorum. Çok büyük bir orman yangını yaşıyoruz. Diyecek bir söz bulamıyorum. Orada insanların evleri yanıyor, hayvanlar yanıyor. İçim yanıyor. Manavgat'a çok geçmiş olsun, hepimize geçmiş olsun. İnanın artık dayanacak gücüm yok" diye konuşmuştu.
"FELÇ GEÇİRDİM"
Yaşadığı üzüntüye dayanamayan Özay, sinir krizi geçirmiş, hastaneden yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar ben felç geçirdim. Yandı, her yer yandı. Çiftliğimiz, evimiz her şey yandı. Dünden beri yalvarıyorum. Destek istiyorum. Yandı, her yer yandı. Ben böyleyim, felç geçirdim" demişti.
İki gün önce sinir krizi geçirerek gündeme gelen Tuğba Özay, dün Şirinevler'de bulunan bir kuyumcunun açılışına katıldı. Kurdele kesen Özay'ın eğlenceli tavırları ve maskesiz oluşu dikkat çekti.
Açılışta yangınlarla ilgili konuşma yapan Özay şunları söyledi:
"Bu organizasyonun açılışında bulunmaktan dolayı mutluyum. Biliyorsunuz, çok zor günlerden geçiyor ülkemiz. Ülkemizin dört bir yanında çok büyük yangınlar var. Bu yangınlar olurken tabii bir yandan da hayat devam ediyor" dedi.
"Öncelikle yangını yaşayan, afet bölgesinde olan bütün vatandaşlarımıza 'çok geçmiş olsun' diyorum, bir an önce yangının yaralarının sarılmasını, yangınların dinmesini diliyorum" diyen özay, "Çok özür dilerim konuşmama bu şekilde başlamak zorundaydım ama mutlak mutluluk olmadığı gibi mutlak acı da yoktur. Umuyorum ki ülke olarak yaşamış olduğumuz bu acılı günleri atlatırız" ifadesini kullandı.
Önceki gün sosyal medya hesabı üzerinden gözyaşları içinde yardım çağrısında bulunan Tuğba Özay’ın dün açılış törenine katılması büyük tepki çekti. Eski mankeni eleştiri yağmuruna tutan sosyal medya kullanıcıları; "Felç geçirdim diye ağlıyordun, şimdi güle oynaya açılıştasın", "Yangını ne çabuk unuttun?", "Bu nasıl vicdan çok yazık!", "İnsanların hisleriyle oynamak bu kadar mı kolay?" şeklinde yorumlarda bulundular.