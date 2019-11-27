Felç geçiren Catherine Deneuve hala hastanede

'Soğuk sarışın' karakterleriyle ünlenen ve ‘sinemanın mağrur kraliçesi’ olarak anılan efsanevi Fransız oyuncu Catherine Deneuve, kısmi felç (kısmi iskemik inme) geçirdiği gerekçesiyle önceki hafta Paris’te hastaneye kaldırılmıştı.
İkonik Fransız oyuncu, hastalanmadan önce De Son Vivant adlı filmin çekimindeydi. Emmanuelle Bercot’un yönetmenliğini üstlendiği filmin çekimlerinin 2020 yılı başlarında, Deneuve hastaneden çıktıktan sonra yeniden sürdürülmesi hedefleniyor. Variety dergisine konuşan bazı kaynaklara göre, 76 yaşındaki oyuncunun role devam etmemesi ve yerine başka bir oyuncunun geçmesi de gündemde.
Acil olarak Paris yakınındaki Gonesse Hastanesi’ne kaldırılan Deneuve, daha sonra felç alanında uzman hastane Salpetriere’ye, ardından da Fondation Adolphe de Rothschild adlı özel bir hastaneye kaldırıldı.
Geçen hafta Deneuve’nin sözcüsü, ünlü oyuncunun durumunun iyi olduğunu, dinlenmeye ihtiyacı olduğunu açıkladı.
Ekim ayından bu yana, 2020’de gösterilecek olan De Son Vivant filminin çekimlerini yapan oyuncunun hastalanmadan önce sette olduğu biliniyor.
Roman Polanski ve Luis Buñuel'in filmlerinde canlandırdığı ‘soğuk sarışın’ karakterleri ile ünlenen Deneuve, hala sinemanın en aktif çalışan oyuncularından biri. 1992 yılında Indochine filmindeki rolüyle Oscar adayı olan Deneuve, bu yıl iki filmle beyazperdede yer aldı: İlki Berlin Film Festivali’nde gösterilen Farewell To The Night, diğer ise Fête De Famille.
Deneuve’nin, rol arkadaşları Juliette Binoche ve Ethan Hawke ile birlikte ağustos ayında katıldığı Venedik Film Festivali’nde gösterilen The Truth adlı filmi de Noel’de gösterime girecek. Ünlü oyuncunun ayrıca 2020’de gösterime girecek olan macera ve komedi türündeki bir başka yeni filmi de Terrible Jungle.