Felç geçiren Catherine Deneuve hala hastanede

Roman Polanski ve Luis Buñuel'in filmlerinde canlandırdığı ‘soğuk sarışın’ karakterleri ile ünlenen Deneuve, hala sinemanın en aktif çalışan oyuncularından biri. 1992 yılında Indochine filmindeki rolüyle Oscar adayı olan Deneuve, bu yıl iki filmle beyazperdede yer aldı: İlki Berlin Film Festivali’nde gösterilen Farewell To The Night, diğer ise Fête De Famille.