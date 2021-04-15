Felç kalan oyuncu Chantel Giacalone'nin ailesine 29 milyon dolar tazminat
Alerjik reaksiyon sebebiyle gördüğü tedavi beynine zarar verince felç kalan oyuncu Chantel Giacalone'nin ailesine 29,5 milyon dolar (yaklaşık 241 milyon TL) tazminat ödendi.
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15.04.2021 - 10:15
Chantel Giacalone, 2013'te bir kongre için gittiği Las Vegas'ta fıstık ezmesi sürülmüş tuzlu krakerden aldığı ısırık sonucu anafilaktik şoka girdi.
Giacalone'un avukatı Christian Morris, söz konusu gün sağlık hizmetini üstlenen MedicWest Ambulance adlı ambulans hizmetinin Giacalone'un alerjik reaksiyonunu tedavi ederken ihmalkar davrandığını öne sürdü.
Morris, yardım istedikten sonra birkaç dakika Giacalone'un beynine oksijen gitmediğini aktararak o gün alanda bulunan iki sağlık görevlisinin de ciddi boyuttaki alerjik reaksiyona gereken tedaviyi uygulamadığını iddia etti.
Dava sonucunda Giacalone'nin ailesine 29,5 milyon dolar (yaklaşık 241 milyon TL) tazminat ödendi.
Felç kalan Giacalone'ni şimdi bir tüple besleniyor ve sadece gözleriyle iletişim kuruyor. Giacalone, 2009'da The Butterfly Effect 3: Revelations, 2012'de Skyler ve 2015'te Hollow Walls gibi yapımlarda kamera karşısına geçmişti.
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