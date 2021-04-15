Felç kalan oyuncu Chantel Giacalone'nin ailesine 29 milyon dolar tazminat

Chantel Giacalone, 2013'te bir kongre için gittiği Las Vegas'ta fıstık ezmesi sürülmüş tuzlu krakerden aldığı ısırık sonucu anafilaktik şoka girdi.

Morris, yardım istedikten sonra birkaç dakika Giacalone'un beynine oksijen gitmediğini aktararak o gün alanda bulunan iki sağlık görevlisinin de ciddi boyuttaki alerjik reaksiyona gereken tedaviyi uygulamadığını iddia etti.





