Felç riskini yüzde 44 oranında azaltan alışkanlık: 25 yıllık araştırmanın sonuçları paylaşıldı

Katılımcılara; yüksek tansiyon, diyabet, yüksek kolesterol, sigara kullanımı, vücut kitle indeksi, eğitim durumu, düzenli diş fırçalama alışkanlıkları ve diş hekimi ziyaretleri hakkında sorular soruldu.

25 yıl boyunca yapılan takiplerde, 434 katılımcının felç geçirdiği belirlendi. Bunlardan 147'si büyük atardamar beyin pıhtıları, 97'si kalp kaynaklı pıhtılar ve 95'i küçük atardamarların sertleşmesinden kaynaklı felç geçirmişti. Bin 291 katılımcının ise atriyal fibrilasyon geçirdiği kaydedildi.