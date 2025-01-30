Felç riskini yüzde 44 oranında azaltan alışkanlık: 25 yıllık araştırmanın sonuçları paylaşıldı
Güney Carolina Üniversitesi liderliğinde yürütülen bir araştırma, haftada en az bir kere diş ipi kullanmanın, ölümcül felç geçirme riskini azalttığını ortaya koydu. Uzmanlar, diş ipi kullanma alışkanlığının atriyal fibrilasyon gibi düzensiz kalp atışlarıyla bağlantılı olarak felç riskini düşürdüğünü ifade etti.
Uzun yıllar süren araştırmada 6 binden fazla kişinin verileri incelendi. Çalışma sonucunda 4 bin katılımcının bu süre zarfında felç geçirmediği belirlendi.