Felç riskini yüzde 44 oranında azaltan alışkanlık: 25 yıllık araştırmanın sonuçları paylaşıldı

Güney Carolina Üniversitesi liderliğinde yürütülen bir araştırma, haftada en az bir kere diş ipi kullanmanın, ölümcül felç geçirme riskini azalttığını ortaya koydu. Uzmanlar, diş ipi kullanma alışkanlığının atriyal fibrilasyon gibi düzensiz kalp atışlarıyla bağlantılı olarak felç riskini düşürdüğünü ifade etti.

Felç riskini yüzde 44 oranında azaltan alışkanlık: 25 yıllık araştırmanın sonuçları paylaşıldı - 1

Uzun yıllar süren araştırmada 6 binden fazla kişinin verileri incelendi. Çalışma sonucunda 4 bin katılımcının bu süre zarfında felç geçirmediği belirlendi.

YAŞAM HABERLERİ

Felç riskini yüzde 44 oranında azaltan alışkanlık: 25 yıllık araştırmanın sonuçları paylaşıldı - 2

Katılımcılara; yüksek tansiyon, diyabet, yüksek kolesterol, sigara kullanımı, vücut kitle indeksi, eğitim durumu, düzenli diş fırçalama alışkanlıkları ve diş hekimi ziyaretleri hakkında sorular soruldu.

25 yıl boyunca yapılan takiplerde, 434 katılımcının felç geçirdiği belirlendi. Bunlardan 147'si büyük atardamar beyin pıhtıları, 97'si kalp kaynaklı pıhtılar ve 95'i küçük atardamarların sertleşmesinden kaynaklı felç geçirmişti. Bin 291 katılımcının ise atriyal fibrilasyon geçirdiği kaydedildi.

Felç riskini yüzde 44 oranında azaltan alışkanlık: 25 yıllık araştırmanın sonuçları paylaşıldı - 3

Uzmanlar, diş ipi kullanımının iskemik inme riskini yüzde 22, kalpten gelen pıhtıların neden olduğu kardiyoembolik inme riskini yüzde 44, atriyal fibrilasyon riskini ise yüzde 12 oranında azalttığını keşfetti.

Felç riskini yüzde 44 oranında azaltan alışkanlık: 25 yıllık araştırmanın sonuçları paylaşıldı - 4

Profesör Souvik Sen, "Ağız sağlığı alışkanlıkları, iltihaplanma ve damar sertleşmesiyle bağlantılıdır. Diş ipi kullanımı, ağız enfeksiyonlarını ve iltihaplarını azaltarak felç riskini düşürebilir" dedi.



Felç riskini yüzde 44 oranında azaltan alışkanlık: 25 yıllık araştırmanın sonuçları paylaşıldı - 5

Bilim insanları, araştırmanın bulgularını Amerikan İnme Derneği'ne de sunacaklarını açıkladı.

DAHA FAZLA GÖSTER