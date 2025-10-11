Felçten günler önce ortaya çıkan 3 erken belirti

Ketojenik beslenme ve aralıklı oruç konularındaki çalışmalarıyla tanınan Dr. Eric Berg, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, felç geçirmeden günler önce ortaya çıkabilen üç erken uyarı işaretine dikkat çekti. Uzman isim, bu belirtilerin felç esnasında görülen klasik semptomlardan farklı olduğunu vurguladı.

Mirror'da yer alan habere göre; felç (inme), beyinde bir kan pıhtısı oluştuğunda ortaya çıkıyor ve bu durum bazı erken semptomlarla sinyal verebiliyor:





