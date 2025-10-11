Felçten günler önce ortaya çıkan 3 erken belirti

Beynin bir bölümüne kan akışının aniden durması ya da azalması sonucu oluşan felç, gerçekleşmeden günler önce belirli semptomlarla kendisini ele verebiliyor.

Felçten günler önce ortaya çıkan 3 erken belirti - 1

Ketojenik beslenme ve aralıklı oruç konularındaki çalışmalarıyla tanınan Dr. Eric Berg, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, felç geçirmeden günler önce ortaya çıkabilen üç erken uyarı işaretine dikkat çekti. Uzman isim, bu belirtilerin felç esnasında görülen klasik semptomlardan farklı olduğunu vurguladı.

Mirror'da yer alan habere göre; felç (inme), beyinde bir kan pıhtısı oluştuğunda ortaya çıkıyor ve bu durum bazı erken semptomlarla sinyal verebiliyor:


Felçten günler önce ortaya çıkan 3 erken belirti - 2

ŞİDDETLİ BAŞ AĞRISI

Ani ve yoğun baş ağrısına mide bulantısı eşlik ediyorsa dikkatli olunmalı. Bu durum, beyindeki basıncın artmasıyla ilgili olabilir. Stres, kortizol artışı ya da kan şekeri düzensizlikleri bu tabloyu tetikleyebilir.

Felçten günler önce ortaya çıkan 3 erken belirti - 3

GEÇMEYEN HIÇKIRIK

Sürekli ve nedeni belli olmayan hıçkırık, felç öncesi vücutta gelişen bir dengesizliğin habercisi olabilir.


Felçten günler önce ortaya çıkan 3 erken belirti - 4

GÖĞÜS AĞRISI

Kalple ilgili gibi görünen ama aslında damar tıkanıklığı nedeniyle yaşanan göğüs ağrısı da önemli bir işarettir. Oksijenin kalbe ulaşmasını engelleyen bir pıhtı gelişiyor olabilir.

Dr. Berg, özellikle şeker ve nişasta içeren gıdalardan uzak durulması gerektiğini vurgulayarak, bu tür beslenmenin felç riskini artırabileceğine dikkat çekti.

Felçten günler önce ortaya çıkan 3 erken belirti - 5

FELÇ ANINDA GÖRÜLEN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Felç gerçekleştiğinde ise belirtiler çok daha net hale geliyor. İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), felç belirtilerini şu şekilde sıralıyor:

Yüzde düşme: Yüzün bir tarafı sarkabilir, gülümsemek zorlaşabilir.

Kolda güçsüzlük: Kollar kaldırıldığında birinde kontrol kaybı olabilir.

Konuşma bozukluğu: kelimeler anlaşılmaz hale gelebilir.

Felçten günler önce ortaya çıkan 3 erken belirti - 6

Bazı felç belirtileri kısa sürede geçse de, bu durum aldatıcı olabilir. Uzmanlar, semptomlar hafiflese bile mutlaka tıbbi yardım alınması gerektiğini ifade ediyor.

Felç riski yaşla birlikte artsa da, her yaşta görülebileceğini de unutmamak gerekiyor.

Felçten günler önce ortaya çıkan 3 erken belirti - 7
