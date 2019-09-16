Felicity Huffman’ın 14 günlük cezaevi detayları

TMZ’nin haberine göre, Umutsuz Ev Kadınları dizisiyle yıldızı parlayan 56 yaşındaki oyuncu, tüm mahkumlar gibi tulum giyecek ve kendisine üç tane iç çamaşırı verilecek.

İçinde tarak, deodorant, diş fırçası, diş macunu ve tuvalet kağıdı gibi hijyenik malzemelerin olduğu bir kit verilecek. Her hafta için sadece bir adet verileceğinden, tuvalet kapıtlarını idareli kullanması gerekecek.