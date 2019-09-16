Felicity Huffman’ın 14 günlük cezaevi detayları
ntv.com.tr
Kızının üniversite sınav puanının yükseltilmesi için rüşvet verdiği ortaya çıkan ve 14 günlük hapis cezasına çarptırılan Umutsuz Ev Kadınları dizisi yıldızı Felicity Huffman’ın gelecek hapishane günleriyle ilgili detaylar belli oldu.
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Kızının iyi bir üniversiteye kabul edilmesi için rüşvet verdiği gerekçesiyle yargılanan ve 14 günlük hapis cezasına çarptırılan ve önümüzdeki cuma günü cezasını çekmeye başlayacak olan Hollywood’un ünlü oyuncusu Felicity Huffman’ın gelecek hapishane günleriyle ilgili detaylar belli oldu.
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TMZ’nin haberine göre, Umutsuz Ev Kadınları dizisiyle yıldızı parlayan 56 yaşındaki oyuncu, tüm mahkumlar gibi tulum giyecek ve kendisine üç tane iç çamaşırı verilecek.
İçinde tarak, deodorant, diş fırçası, diş macunu ve tuvalet kağıdı gibi hijyenik malzemelerin olduğu bir kit verilecek. Her hafta için sadece bir adet verileceğinden, tuvalet kapıtlarını idareli kullanması gerekecek.
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Sabahları tüm mahkumların 6.30’da yataklarını düzeltmiş olmaları gerekiyor. Hafta sonları ise saat 10’a kadar esneme payı var.
Güneşe çıkmasına izin verilecek olan Huffman, güneşlenmeye cuma günü akşam 4 ile pazar günü akşam 8.30 arasında çıkabilecek. Bunun dışında günlük birer saat havalandırma izni olacak.
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Kızının üniversite sınavındaki puanını yükseltmek için rüşvet verme skandalıyla gündeme gelen Huffman, mayıs ayında yapılan duruşmada suçlu bulunmuştu. Son duruşmada ise hakkındaki ceza belli oldu.
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Suçunu kabul eden Amerikalı oyuncu, cezayı hakettiğini söyledi. Huffman, 14 gün hapis cezasının yanı sıra 250 saat kamu hizmeti yapacak ve 30 bin dolar para cezası ödeyecek.
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Huffman’ın kızının sınav puanının yükseltilmesi için 15 bin dolar rüşvet ödediği ortaya çıktıntan sonra Huffman, özür dilemiş ve şu açıklamayı yapmıştı:
“Suçumu tamamen kabul ediyorum, büyük bir pişmanlık duyuyorum ve yaptığımdan utanıyorum. Eylemlerimin tüm sorumluluğunu kabul ediyorum ve sonuçlarını da kabulleneceğim. Kızımın, ailemin, arkadaşlarımın, çalışma arkadaşlarımın ve eğitim camiasının acı çekmesine neden olduğum için utanıyorum. Onlardan özür dilemek istiyorum, özellikle üniversiteye girmek için her gün çok çalışan öğrencilerden ve çocuklarını desteklemek için büyük fedakarlık yapan ailelerinden özür dilemek istiyorum ve bunu dürüstçe istiyorum.”