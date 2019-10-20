Felicity Huffman'ın mahkum tulumlu fotoğrafı ortaya çıktı
ntv.com.tr
Kızının üniversite sınav puanının yükseltilmesi için rüşvet verdiği ortaya çıktıktan sonra 14 günlük hapis cezasına çekmesi için cezaevine gönderilen Umutsuz Ev Kadınları dizisi yıldızı Felicity Huffman’ın mahkum tulumlu fotoğrafı ortaya çıktı.
-
1
Kızının iyi bir üniversiteye kabul edilmesi için rüşvet verdiği gerekçesiyle yargılanan ve 14 günlük hapis cezasına çarptırılan Hollywood’un ünlü oyuncusu Felicity Huffman, California’daki FCI Dublin Cezaevi’nde konuldu.
-
2
Umutsuz Ev Kadınları dizisi ile dünyaca ünlü bir yıldız haline gelen 56 yaşındaki Huffman’ın, hapishanede ilk aileyle görüş gününde çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.
-
3
TMZ’nin yayınladığı fotoğrafta Huffman, Shamelles dizisinin başrol oyuncusu olan kocası William H. Macy ile kızı Sophia’nın kendisini ziyaret etmelerini beklerken diğer mahkumlar gibi yeşil tulumu ve beyaz şapkasıyla görülüyor.
-
4
Kızının üniversite sınavındaki puanını yükseltmek için rüşvet verme skandalıyla gündeme gelen Huffman, mayıs ayında yapılan duruşmada suçlu bulunmuş, etlül ayındaki son duruşmada ise hakkındaki ceza belli olmuştu.
-
5
Suçunu kabul eden Amerikalı oyuncu, cezayı hak ettiğini söylemişti. Huffman, 14 gün hapis cezasının yanı sıra 250 saat kamu hizmeti yapacak ve 30 bin dolar para cezası ödeyecek.
-
6
Huffman’ın kızının sınav puanının yükseltilmesi için 15 bin dolar rüşvet ödediği ortaya çıktıntan sonra Huffman, özür dilemiş ve şu açıklamayı yapmıştı:
“Suçumu tamamen kabul ediyorum, büyük bir pişmanlık duyuyorum ve yaptığımdan utanıyorum. Eylemlerimin tüm sorumluluğunu kabul ediyorum ve sonuçlarını da kabulleneceğim. Kızımın, ailemin, arkadaşlarımın, çalışma arkadaşlarımın ve eğitim camiasının acı çekmesine neden olduğum için utanıyorum. Onlardan özür dilemek istiyorum, özellikle üniversiteye girmek için her gün çok çalışan öğrencilerden ve çocuklarını desteklemek için büyük fedakarlık yapan ailelerinden özür dilemek istiyorum ve bunu dürüstçe istiyorum.”