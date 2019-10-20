Felicity Huffman'ın mahkum tulumlu fotoğrafı ortaya çıktı

Huffman’ın kızının sınav puanının yükseltilmesi için 15 bin dolar rüşvet ödediği ortaya çıktıntan sonra Huffman, özür dilemiş ve şu açıklamayı yapmıştı:

“Suçumu tamamen kabul ediyorum, büyük bir pişmanlık duyuyorum ve yaptığımdan utanıyorum. Eylemlerimin tüm sorumluluğunu kabul ediyorum ve sonuçlarını da kabulleneceğim. Kızımın, ailemin, arkadaşlarımın, çalışma arkadaşlarımın ve eğitim camiasının acı çekmesine neden olduğum için utanıyorum. Onlardan özür dilemek istiyorum, özellikle üniversiteye girmek için her gün çok çalışan öğrencilerden ve çocuklarını desteklemek için büyük fedakarlık yapan ailelerinden özür dilemek istiyorum ve bunu dürüstçe istiyorum.”