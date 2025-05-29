Feminist terapi nedir? Ruh sağlığında toplumsal cinsiyetin rolü
Bireylerin yaşamlarında karşılaştıkları cinsiyet temelli baskı ve ayrımcılıklar, zamanla içinden çıkılamaz psikolojik sorunlara yol açabilir. Bu noktada feminist terapiden yararlanmak, doğru bir hamle olabilir.
FEMİNİST TERAPİ NEDİR?
Feminist terapi, toplumsal cinsiyet temelli sorunlara odaklanan bir psikoterapi türüdür. Özellikle kadınların maruz kaldığı önyargılar, ayrımcılık ve diğer psikolojik stres kaynaklarını ele alır.
1960’lı yıllarda, erkek egemen psikoloji anlayışına tepki olarak doğan feminist terapinin amacı, kadınların cinsiyetçilikten uzak bir terapötik ortamda destek alabilmesini sağlamaktır.
Toplumsal faktörleri göz önünde bulunduran bu terapi türü, bireyin kendi karar ve sorumluluklarını da önemser. Başlangıçta sadece kadınlara yönelik olsa da, zamanla tüm cinsiyet kimliklerine açık bir terapi türüne dönüşmüştür.