Feminist terapi nedir? Ruh sağlığında toplumsal cinsiyetin rolü

FEMİNİST TERAPİDE KULLANILAN YÖNTEMLER

Feminist terapi, yapılandırılmış veya standart bir terapi türü değildir. Bu nedenle uygulamada katı kurallar bulunmaz. Terapi sürecinde danışan, kendi hayatının uzmanı olarak görülür.

Feminist terapide kullanılan bazı yöntemler şunlardır:



Bibliyoterapi: Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, toplumsal roller ve güç dengesizlikleri gibi konular üzerine okuma önerileri sunulur.



Belirtiyi iletişim olarak görme: Tanı koymaktan ziyade belirtilerin toplumsal yapılarla ilişkisi analiz edilir. Örneğin iş performansı kaygısı, ataerkil toplum normlarıyla ilişkilendirilebilir.



Güç analizi: Cinsiyetler arası güç farkları incelenir. Bu, bireyin tüm sorunlarının topluma atfedilmesi değil, sistemsel etkilerin anlaşılması için yapılır.



Atılganlık eğitimi: Kişinin çeşitli ilişkilerde haklarını öğrenmesini ve güvenli ortamlarda kendini ifade edebilmesini destekler.



Yeniden çerçeveleme (Reframing): Sorunlara bireysel düzeyde değil, toplumsal ve yerel bağlamlarda bakarak yeni bir perspektif kazandırılır.