Fener ışığında yedikule zindanlarının tarihine ziyaret

Turun rehberi Turan Oflaz katılanların çok büyük keyif aldığını ve adeta o anları yeniden hissettiklerini belirterek "Yedikule zindanlarında haftada iki defa gece turu düzenliyoruz. Çarşamba ve pazar akşamları bu turu düzenliyoruz. Akşam olduğunda bizim temamız Yedikule zindan formatı. Bir yandan Sultan Genç Osman'ın idam edildiği kuleyi, bir yandan da savaş esirlerinin tutulduğu diğer bir zindan kulesini görüyoruz. 1 saatlik bir programın ardından tutumuzu tamamlıyoruz. Vatandaşlar bu turdan keyif alıyorlar ambiyansı çok özel o duyguyu hissediyorlar. Biz buranın hikayesini anlattığımız da vatandaşların o anı hissedebildiklerini biz anlayabiliyoruz. Onlar için unutulmaz bir deneyim oluyor. Turun en sonunda 1600 yıllık Roma surlarının üzerine çıkınca da bambaşka bir şölenle bitiyor tur" dedi.