Fenerbahçe hayali gerçekleşmeyen Aycan Yanaç yeniden Survivor'a gidiyor

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı açılsa, ilk futbolcusu banko ben olurum" diyen ancak kadroda yer bulamayan futbolcu Aycan Yanaç, kariyeriyle ilgili yeni bir yol ayrımına gitti. Fenerbahçe hayalini gerçekleştiremeyen Yanaç, All-Star 2022 kadrosuna dahil oldu.

Haberler 13.12.2021 - 17:20

Fenerbahçe hayali gerçekleşmeyen Aycan Yanaç yeniden Survivor'a gidiyor - 1

Acun Ilıcalı, 2022 All Star yarışmasında mücadele edecek tüm isimleri açıkladı. Futbolcu Aycan Yanaç da bu isimler arasında yer aldı.


Fenerbahçe hayali gerçekleşmeyen Aycan Yanaç yeniden Survivor'a gidiyor - 2

Fenerbahçe hayalini gerçekleştiremeyen Yanaç, yeniden Dominik'e gidecek.


Fenerbahçe hayali gerçekleşmeyen Aycan Yanaç yeniden Survivor'a gidiyor - 3

Kadın Süper Ligi ALG'de forma giyen milli futbolcu Yanaç, "Tabii ki Fenerbahçeliyim, çünkü Fenerbahçe'den başka bir takım göremiyorum. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı açılsa, ilk futbolcusu banko ben olurum" demişti.


Fenerbahçe hayali gerçekleşmeyen Aycan Yanaç yeniden Survivor'a gidiyor - 4

O dönem Fenerbahçe'de futbolcu olarak görev yapan Emre Belözoğlu ise "Fenerbahçeli olduğu için elbette Aycan'ı destekliyorum. Ondan gelen Fenerbahçe'nin bir kadın futbol takımı kurması talebini de başkana ileteceğim." şeklinde bir mesajla destekte bulunmuştu.


Fenerbahçe hayali gerçekleşmeyen Aycan Yanaç yeniden Survivor'a gidiyor - 5

Ancak Aycan Yanaç'ın Fenerbahçe hayali gerçekleşmemiş, kadroda yer alamamıştı.


Fenerbahçe hayali gerçekleşmeyen Aycan Yanaç yeniden Survivor'a gidiyor - 6

Yanaç'la birlikte eski futbolcu Sercan Yıldırım da bir kez daha Survivor serüveninde yer alacak.

Fenerbahçe hayali gerçekleşmeyen Aycan Yanaç yeniden Survivor'a gidiyor - 7

İşte Yanaç'ın Instagram hesabından öne çıkan diğer kareler...

Fenerbahçe hayali gerçekleşmeyen Aycan Yanaç yeniden Survivor'a gidiyor - 8
Fenerbahçe hayali gerçekleşmeyen Aycan Yanaç yeniden Survivor'a gidiyor - 9
Fenerbahçe hayali gerçekleşmeyen Aycan Yanaç yeniden Survivor'a gidiyor - 10
Fenerbahçe hayali gerçekleşmeyen Aycan Yanaç yeniden Survivor'a gidiyor - 11
Fenerbahçe hayali gerçekleşmeyen Aycan Yanaç yeniden Survivor'a gidiyor - 12
Fenerbahçe hayali gerçekleşmeyen Aycan Yanaç yeniden Survivor'a gidiyor - 13
Fenerbahçe hayali gerçekleşmeyen Aycan Yanaç yeniden Survivor'a gidiyor - 14
Fenerbahçe hayali gerçekleşmeyen Aycan Yanaç yeniden Survivor'a gidiyor - 15
Fenerbahçe hayali gerçekleşmeyen Aycan Yanaç yeniden Survivor'a gidiyor - 16
Fenerbahçe hayali gerçekleşmeyen Aycan Yanaç yeniden Survivor'a gidiyor - 17

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