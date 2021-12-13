Fenerbahçe hayali gerçekleşmeyen Aycan Yanaç yeniden Survivor'a gidiyor

Haberler 13.12.2021 - 17:20
Acun Ilıcalı, Survivor 2022 All Star yarışmasında mücadele edecek tüm isimleri açıkladı. Futbolcu Aycan Yanaç da bu isimler arasında yer aldı.
Fenerbahçe hayalini gerçekleştiremeyen Yanaç, yeniden Dominik'e gidecek.
Kadın Süper Ligi ALG'de forma giyen milli futbolcu Yanaç, "Tabii ki Fenerbahçeliyim, çünkü Fenerbahçe'den başka bir takım göremiyorum. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı açılsa, ilk futbolcusu banko ben olurum" demişti.
O dönem Fenerbahçe'de futbolcu olarak görev yapan Emre Belözoğlu ise "Fenerbahçeli olduğu için elbette Aycan'ı destekliyorum. Ondan gelen Fenerbahçe'nin bir kadın futbol takımı kurması talebini de başkana ileteceğim." şeklinde bir mesajla destekte bulunmuştu.
Ancak Aycan Yanaç'ın Fenerbahçe hayali gerçekleşmemiş, kadroda yer alamamıştı.
Yanaç'la birlikte eski futbolcu Sercan Yıldırım da bir kez daha Survivor serüveninde yer alacak.
İşte Yanaç'ın Instagram hesabından öne çıkan diğer kareler...