Fenerbahçeli ünlü isimler de oylarını kullandı
DHA
Fenerbahçe Kulübü'nün rekor katılımla gerçekleşen ve Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın başkanlık için yarıştığı Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda spor, sanat ve iş dünyasından birçok ünlü isim de yer aldı.
-
1
Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nun ilk günü dün sona ererken bugün oy verme işlemine geçildi. Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un başkanlık yarışında 25 bin 650 üyenin oy kullanabileceği yarış saat 10.00'da başladı. Birçok üyenin yanı sıra Fenerbahçeli ünlü isimler de oylarını kullandı.
-
2İbrahim Tatlıses, Ercan Saatçi, Kadir Çöpdemir, Bülent Şakrak, Şevket Çoruh, Sarp Akkaya ve Murat Akkoyunlu gibi isimler oylarını kullanan ünlü isimler arasında yer aldı.
-
3Sanatçı İbrahim Tatlıses, "Fenerbahçe için hayırlı olsun" ifadelerini kullanarak oyunu verdi.
-
4Sosyal medyadan paylaşımda bulunan oyuncu Bülent Şakrak, "Adaşına oy verdi ASLANIM..HAYIRLISI OLSUN.." mesajını yazdı.
-
5Şevket Çoruh-Murat Akkoyunlu
-
6
Sarp Akkaya
(Fotoğraf: Arşiv)