Fenerbahçe'nin kalecisi Ezgi Çağlar dikkatleri üzerine çekti: Erkekleri pembe formayla, kadınları da takım elbiseyle sevin!

En güçlü ve en güzel kadınlar arasında gösterilen ve Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 7-0 yenmesiyle dikkatleri üzerine çeken Ezgi Çağlar sosyal medya paylaşımlarıyla da öne çıkıyor. Çağlar yaptığı bir paylaşımda cinsiyetçi yaklaşımları ortadan kalkması gerektiğini dile getiren Çağlar, "Erkekleri pembe formayla, kadınları da takım elbiseyle sevin! Sporda cinsiyete hayır" diyor. İşte Fenerbahçe'nin kalecisi Ezgi Çağlar'ın fotoğrafları ve merak edilenleri...

Haberler 09.12.2021 - 11:34

Fenerbahçe'nin kalecisi Ezgi Çağlar dikkatleri üzerine çekti: Erkekleri pembe formayla, kadınları da takım elbiseyle sevin! - 1

Kadın Futbol Kulübü ve milli takımın kalecisi Ezgi Çağlar Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 7-0 yenmesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Fenerbahçe'nin kalecisi Ezgi Çağlar dikkatleri üzerine çekti: Erkekleri pembe formayla, kadınları da takım elbiseyle sevin! - 2

3 Temmuz 1991 yılında dünyaya gelen Çağlar aslen İzmirli.


Fenerbahçe'nin kalecisi Ezgi Çağlar dikkatleri üzerine çekti: Erkekleri pembe formayla, kadınları da takım elbiseyle sevin! - 3

Çağlar 2006 yılında Bucaspor’da profesyonel olarak oynamaya başladı. Daha sonra Düvenciler Lisesispor takımında yer aldı. 2011 yılında Ataşehir Belediyespor’a transfer oldu.


Fenerbahçe'nin kalecisi Ezgi Çağlar dikkatleri üzerine çekti: Erkekleri pembe formayla, kadınları da takım elbiseyle sevin! - 4

Çağlar son olarak 2021 yılında Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı’na transfer oldu.


Fenerbahçe'nin kalecisi Ezgi Çağlar dikkatleri üzerine çekti: Erkekleri pembe formayla, kadınları da takım elbiseyle sevin! - 5

Instagram'da takipi sayısı 20 bini geçen Çağlar, fit vücudu ve iddialı pozlarıyla sosyal medyada da öne çıkıyor.

Fenerbahçe'nin kalecisi Ezgi Çağlar dikkatleri üzerine çekti: Erkekleri pembe formayla, kadınları da takım elbiseyle sevin! - 6

Geçtiğimiz günlerde bir paylaşımda bulunan Çağlar, "Erkekleri pembe formayla, kadınları da takım elbiseyle sevin! Sporda cinsiyete hayır" dedi.


Fenerbahçe'nin kalecisi Ezgi Çağlar dikkatleri üzerine çekti: Erkekleri pembe formayla, kadınları da takım elbiseyle sevin! - 7

İşte dikkatleri üzerine çeken milli kalecinin sosyal medyadan öne çıkan diğer kareleri...

Fenerbahçe'nin kalecisi Ezgi Çağlar dikkatleri üzerine çekti: Erkekleri pembe formayla, kadınları da takım elbiseyle sevin! - 8
Fenerbahçe'nin kalecisi Ezgi Çağlar dikkatleri üzerine çekti: Erkekleri pembe formayla, kadınları da takım elbiseyle sevin! - 9
Fenerbahçe'nin kalecisi Ezgi Çağlar dikkatleri üzerine çekti: Erkekleri pembe formayla, kadınları da takım elbiseyle sevin! - 10
Fenerbahçe'nin kalecisi Ezgi Çağlar dikkatleri üzerine çekti: Erkekleri pembe formayla, kadınları da takım elbiseyle sevin! - 11
Fenerbahçe'nin kalecisi Ezgi Çağlar dikkatleri üzerine çekti: Erkekleri pembe formayla, kadınları da takım elbiseyle sevin! - 12
Fenerbahçe'nin kalecisi Ezgi Çağlar dikkatleri üzerine çekti: Erkekleri pembe formayla, kadınları da takım elbiseyle sevin! - 13
Fenerbahçe'nin kalecisi Ezgi Çağlar dikkatleri üzerine çekti: Erkekleri pembe formayla, kadınları da takım elbiseyle sevin! - 14
Fenerbahçe'nin kalecisi Ezgi Çağlar dikkatleri üzerine çekti: Erkekleri pembe formayla, kadınları da takım elbiseyle sevin! - 15



Fenerbahçe'nin kalecisi Ezgi Çağlar dikkatleri üzerine çekti: Erkekleri pembe formayla, kadınları da takım elbiseyle sevin! - 16
Fenerbahçe'nin kalecisi Ezgi Çağlar dikkatleri üzerine çekti: Erkekleri pembe formayla, kadınları da takım elbiseyle sevin! - 17
Fenerbahçe'nin kalecisi Ezgi Çağlar dikkatleri üzerine çekti: Erkekleri pembe formayla, kadınları da takım elbiseyle sevin! - 18
Fenerbahçe'nin kalecisi Ezgi Çağlar dikkatleri üzerine çekti: Erkekleri pembe formayla, kadınları da takım elbiseyle sevin! - 19
Fenerbahçe'nin kalecisi Ezgi Çağlar dikkatleri üzerine çekti: Erkekleri pembe formayla, kadınları da takım elbiseyle sevin! - 20
Fenerbahçe'nin kalecisi Ezgi Çağlar dikkatleri üzerine çekti: Erkekleri pembe formayla, kadınları da takım elbiseyle sevin! - 21
Fenerbahçe'nin kalecisi Ezgi Çağlar dikkatleri üzerine çekti: Erkekleri pembe formayla, kadınları da takım elbiseyle sevin! - 22
Fenerbahçe'nin kalecisi Ezgi Çağlar dikkatleri üzerine çekti: Erkekleri pembe formayla, kadınları da takım elbiseyle sevin! - 23

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