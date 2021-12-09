Fenerbahçe'nin kalecisi Ezgi Çağlar dikkatleri üzerine çekti: Erkekleri pembe formayla, kadınları da takım elbiseyle sevin!

Haberler 09.12.2021 - 11:34
Fenerbahçe Kadın Futbol Kulübü ve milli takımın kalecisi Ezgi Çağlar Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 7-0 yenmesiyle dikkatleri üzerine çekti.
3 Temmuz 1991 yılında dünyaya gelen Çağlar aslen İzmirli.
Çağlar 2006 yılında Bucaspor’da profesyonel olarak oynamaya başladı. Daha sonra Düvenciler Lisesispor takımında yer aldı. 2011 yılında Ataşehir Belediyespor’a transfer oldu.
Çağlar son olarak 2021 yılında Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı’na transfer oldu.
Instagram'da takipi sayısı 20 bini geçen Çağlar, fit vücudu ve iddialı pozlarıyla sosyal medyada da öne çıkıyor.
Geçtiğimiz günlerde bir paylaşımda bulunan Çağlar, "Erkekleri pembe formayla, kadınları da takım elbiseyle sevin! Sporda cinsiyete hayır" dedi.
İşte dikkatleri üzerine çeken milli kalecinin sosyal medyadan öne çıkan diğer kareleri...