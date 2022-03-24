Feng Shui’ye göre ev dekorasyonu

Haberler 24.03.2022 - 07:45
Çince “rüzgar” ve “su” anlamına gelen ve bir yaşam alanındaki eşyaların doğa ile denge kuracak şekilde yerleştirilmesine dayanan Feng Shui öğretisi, enerjik güçlerden yararlanarak birey ile bulunduğu çevresi arasında uyum yaratmayı amaçlıyor.
Yaşam alanlarının doğal enerjilere uyumlu olarak dekore edilmesi anlamına gelen Feng Shui’ye göre her rengin ve eşyanın bir enerjisi var. Mesele, bu enerjiyi doğru kullanmak ve yaşam alanına yansıtabilmekte...
İşte Feng Shui’ye göre dekorayonun olmazsa olmazları...
Evde huzurlu bir ortam yaratmak için önceliğiniz dağınıklıktan ve fazlalıklardan kurtulmak olmalı.
Feng Shui öğretisine göre çok fazla dağınıklık, enerjisi akışını engeller ve aklı karıştırır. Eskiye yol vermelisiniz ki yeniye yer açılsın! Artık kullanmadığınız, ihtiyaç duymadığınız, bozuk, kırık, gerektiği gibi çalışmayan tüm eşyalarda kurtulun. Temiz ve düzenli bir ortam, zihnin açılmasını sağlar.
Evin giriş bölümü, ilk izlenimi veren yer olduğu için temiz, bakımlı ve içeri girme isteği uyandırması önemli. Feng Shui tarzı dekorasyonda giriş kapısının tam karşısında ayna veya cam olmaması gerekiyor. Çünkü kapıya bakan ayna, gelen enerjinin eve girmeden geri tepmesi anlamına geliyor.
Dekorasyonda keskin hatlardan, sivri uçlu tasarımlardan uzak durup özellikle mobilyalarda yuvarlak hatlı tasarımları tercih etmek gerekiyor.
Odalarda doğal ışıktan olabildiğince yararlanmak önemli. Mümkün olduğunca doğal renklerle boyanmış duvarlara yer verilmeli. Salonda yeşil yuvarlak yapraklı bitkiler var olan negatif enerjiyi temizlemek için öneriliyor.
Feng Shui öğretisinde aynaların bilgelik ve netliği sembolize ettiğine ve her daim gerçeği yansıttığına inanılıyor. Feng Shui ev düzeni uygularken kesinlikle iki aynayı karşılıklı yerleştirmemek gerekiyor. Çünkü bu durum pozitif enerjinin aynalar arasında sıkışarak evinizde dağılmasını engeller.
Yemek masasının üstüne asılan aynanın, masanın bereketini artırdığı düşünülüyor.
Yatak odasında ise ayna bulundurmamak gerekiyor. Aydınlatmalar ile aynalar Feng Shui’de güçlü öğeler ve ışık ile özdeşleşiyor. Bu sebeple yatak odasında aydınlatmanın da ışık şiddetinin düşürülmesi gerekiyor.
Feng Shui’ye göre dekorayonda yatağı mümkünse kapıdan uzağa, ama yönü kapıya dönük olacak şekilde yerleştirilmeli. Kapıların girişine doğru dönük olmak, savunmasızlığı azaltıp gücü artırıyor.
Uyuduğunuz alanın yakınlarında çok fazla elektronik alet olmasından kaçınmalısınız. Hatta eğer mümkünse, yatak odanızda televizyon da bulundurmamalısınız.
Küçük yatak odaları daha güvende ve huzurlu hissetmeyi sağladığından Feng Shui’de makyaj masası, giysi dolabı gibi mobilyaları mümkünse farklı bir odaya koymak gerekiyor. Eğer yatak odanız yeterince genişse separatör kullanımı öneriliyor.
Yeşil ve mavi renklerinin tonlarını yatak odasında kullanmak da dinlendirici ve sakinleştirici enerjiyi artırmaya yardım ediyor.
Feng Shui’de banyo kapısı ve klozet kapağının her zaman kapalı tutulması öneriliyor. Aksi takdirde yaşamsal enerji kaybı oluşuyor.