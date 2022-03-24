Feng Shui’ye göre ev dekorasyonu

AYNA KULLANIMI

Feng Shui öğretisinde aynaların bilgelik ve netliği sembolize ettiğine ve her daim gerçeği yansıttığına inanılıyor. Feng Shui ev düzeni uygularken kesinlikle iki aynayı karşılıklı yerleştirmemek gerekiyor. Çünkü bu durum pozitif enerjinin aynalar arasında sıkışarak evinizde dağılmasını engeller.

Yemek masasının üstüne asılan aynanın, masanın bereketini artırdığı düşünülüyor.

Yatak odasında ise ayna bulundurmamak gerekiyor. Aydınlatmalar ile aynalar Feng Shui’de güçlü öğeler ve ışık ile özdeşleşiyor. Bu sebeple yatak odasında aydınlatmanın da ışık şiddetinin düşürülmesi gerekiyor.