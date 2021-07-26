Fenomen Bilal Hancı ile Esin Çepni evlendi

Yaklaşık 7.5 milyon takipçiyle Türkiye'de en çok abonesi bulunan Kafalar grubu üyesi fenomen Bilal Hancı ile Esin Çepni dünyaevine girdi.

26.07.2021 - 07:35

Fenomen Bilal Hancı ile Esin Çepni evlendi - 1
Ünü YouTube grubu Kafalar'ın üyesi fenomen Bilal Hancı ile Esin Çepni Trabzon'da gerçekleşen düğünde evlendi.


Fenomen Bilal Hancı ile Esin Çepni evlendi - 2
Bilal Hancı, "Lovelandık, evlendik. herkes teşekkürler" dedi.


Fenomen Bilal Hancı ile Esin Çepni evlendi - 3
Esin Çepni ise, "Yüzlerimiz farklı taraflara baksa da gördüğümüz her zaman aynıydı. Bay ve bayan Hancı gururla sunar" diye konuştu.


Fenomen Bilal Hancı ile Esin Çepni evlendi - 4
Düğünde Karadenizli sanatçılar Ekin Uzunlar ve Volkan Arslan sahne aldı.


Fenomen Bilal Hancı ile Esin Çepni evlendi - 5
Törene fenomen Köksal Baba, Kafalar grubunun diğer üyeleri Fatih Yasin ve Atakan Özyurt'un yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
Fenomen Bilal Hancı ile Esin Çepni evlendi - 6
İşte ikilinin mutlu gününden diğer kareler...
Fenomen Bilal Hancı ile Esin Çepni evlendi - 7
Fenomen Bilal Hancı ile Esin Çepni evlendi - 8
Fenomen Bilal Hancı ile Esin Çepni evlendi - 9
Fenomen Bilal Hancı ile Esin Çepni evlendi - 10
Fenomen Bilal Hancı ile Esin Çepni evlendi - 11

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