Fenomen Bilal Hancı ile Esin Çepni evlendi

Yaklaşık 7.5 milyon takipçiyle Türkiye'de en çok abonesi bulunan Kafalar grubu üyesi fenomen Bilal Hancı ile Esin Çepni dünyaevine girdi. Ünü YouTube grubu Kafalar'ın üyesi fenomen Bilal Hancı ile Esin Çepni Trabzon'da gerçekleşen düğünde evlendi. Bilal Hancı, "Lovelandık, evlendik. herkes teşekkürler" dedi. Esin Çepni ise, "Yüzlerimiz farklı taraflara baksa da gördüğümüz her zaman aynıydı. Bay ve bayan Hancı gururla sunar" diye konuştu. Düğünde Karadenizli sanatçılar Ekin Uzunlar ve Volkan Arslan sahne aldı. Törene fenomen Köksal Baba, Kafalar grubunun diğer üyeleri Fatih Yasin ve Atakan Özyurt'un yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. İşte ikilinin mutlu gününden diğer kareler...