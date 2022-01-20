Fenomen Charli D'Amelio zirveye yerleşti

ABD'li dansçı Charli D'Amelio (17) TikTok'ta 134 milyon takipçisiye ulaşarak zirveye yerleşti. Charli yıllık 17.5 milyon dolarlık geliriyle ABD'de zenginler listesine girdi.

Haberler 20.01.2022 - 11:37

Fenomen Charli D'Amelio zirveye yerleşti - 1

ABD'li dansçı Charli D'Amelio, TikTok'ta 134 milyon takipçisiyle en fazla takipçiye sahip fenomen oldu.


Fenomen Charli D'Amelio zirveye yerleşti - 2

17 yaşındaki Charli, TikTok'ta ürün tanıtımı yapması sayesinde giyim markası kurması ve bir TV şovunda yer almasıyla bir yılda 17.5 milyon dolar kazandığı açıklandı.


Fenomen Charli D'Amelio zirveye yerleşti - 3

Büyük bir firmanın CEO'sunun yıllık kazancının 13.4 milyon dolar olduğu ABD'de Charli zenginler listesine girdi.


Fenomen Charli D'Amelio zirveye yerleşti - 4

Genç dansçı ve fenomenin Instagram'da ise 46 milyon takipçisi bulunuyor.

Fenomen Charli D'Amelio zirveye yerleşti - 5

İşte Charli D'Amelio'nun Instagram hesabından öne çıkan bazı kareler...

Fenomen Charli D'Amelio zirveye yerleşti - 6
Fenomen Charli D'Amelio zirveye yerleşti - 7
Fenomen Charli D'Amelio zirveye yerleşti - 8
Fenomen Charli D'Amelio zirveye yerleşti - 9
Fenomen Charli D'Amelio zirveye yerleşti - 10
Fenomen Charli D'Amelio zirveye yerleşti - 11
Fenomen Charli D'Amelio zirveye yerleşti - 12
Fenomen Charli D'Amelio zirveye yerleşti - 13
Fenomen Charli D'Amelio zirveye yerleşti - 14

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