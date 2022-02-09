Fenomen Duygu Özaslan'a reklam cezası

Haberler 09.02.2022 - 09:58
YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla adını duyuran ve 2 milyon takipçisinin olduğu Instagram üzerinden reklam paylaşımları yapan Duygu Özaslan 114 bin 326 TL ceza aldı.
Reklam kurallarına uymadığı ve 'işbirliği' yazısını görünür biçimde kullanmadığı için fenomene bu cezası verildiği öğrenildi.
Sosyal medyada gündem olan iddiaların ardından Özaslan söz konusu haberlere yanıt verdi.
Özaslan, şu sözleri dile getirdi: "İçerisinde birçok hukuksuzluğu ihtiva eden bu karar, kesin bir karar değildir."
"Bu kararın iptal edilmesi ve adaletin hakkaniyetli olarak tesis edilmesi amacıyla avukatlarım, hukuki süreci çok hassas olarak takip etmektedirler."
İşte Özaslan'ın Instagram hesabından öne çıkan kareler...