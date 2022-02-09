Fenomen Duygu Özaslan'a reklam cezası

Fenomen Duygu Özaslan'ın reklam paylaşımları için alınan karara uymayarak '#işbirliği' yazısını kullanmadığı gerekçesiyle 114 bin 326 TL ceza aldı. Açıklama yapan Özaslan, "Bu kararın iptal edilmesi ve adaletin hakkaniyetli olarak tesis edilmesi amacıyla avukatlarım, hukuki süreci çok hassas olarak takip etmektedirler" dedi.

Haberler 09.02.2022 - 09:58

Fenomen Duygu Özaslan'a reklam cezası - 1

YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla adını duyuran ve 2 milyon takipçisinin olduğu Instagram üzerinden reklam paylaşımları yapan Duygu Özaslan 114 bin 326 TL ceza aldı.


Fenomen Duygu Özaslan'a reklam cezası - 2

Reklam kurallarına uymadığı ve 'işbirliği' yazısını görünür biçimde kullanmadığı için fenomene bu cezası verildiği öğrenildi.


Fenomen Duygu Özaslan'a reklam cezası - 3

Sosyal medyada gündem olan iddiaların ardından Özaslan söz konusu haberlere yanıt verdi.


Fenomen Duygu Özaslan'a reklam cezası - 4

Özaslan, şu sözleri dile getirdi: "İçerisinde birçok hukuksuzluğu ihtiva eden bu karar, kesin bir karar değildir."

Fenomen Duygu Özaslan'a reklam cezası - 5

"Bu kararın iptal edilmesi ve adaletin hakkaniyetli olarak tesis edilmesi amacıyla avukatlarım, hukuki süreci çok hassas olarak takip etmektedirler."

Fenomen Duygu Özaslan'a reklam cezası - 6

İşte Özaslan'ın Instagram hesabından öne çıkan kareler...

Fenomen Duygu Özaslan'a reklam cezası - 7
Fenomen Duygu Özaslan'a reklam cezası - 8
Fenomen Duygu Özaslan'a reklam cezası - 9
Fenomen Duygu Özaslan'a reklam cezası - 10
Fenomen Duygu Özaslan'a reklam cezası - 11
Fenomen Duygu Özaslan'a reklam cezası - 12
Fenomen Duygu Özaslan'a reklam cezası - 13
Fenomen Duygu Özaslan'a reklam cezası - 14
Fenomen Duygu Özaslan'a reklam cezası - 15

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