Fenomen Hasbulla'a ölümle tehdit iddiasıyla engelleme

Instagram fenomeni Hasbulla, bir kadını ölümle tehdit ettiği iddiasıyla sosyal medya platformundan engellendi. İddialara reddeden ve açıklama yapan fenomen, “Kimse beni engellemedi. Hesabımı birkaç günlüğüne kendim bloke ettim” dedi.

Haberler 09.12.2021 - 15:43

Fenomen Hasbulla'a ölümle tehdit iddiasıyla engelleme - 1

Fenomen Hasbulla’nın (19) bir kadına sosyal medyadan tehdit mesajı gönderdiği iddiasıyla Instagram profilinin askıya alındığı bildirildi.


Fenomen Hasbulla'a ölümle tehdit iddiasıyla engelleme - 2

İddialara göre Hasbulla, kız kardeşinin video klibini paylaştığı iddia edilen bir kadını tehdit etti.


Fenomen Hasbulla'a ölümle tehdit iddiasıyla engelleme - 3

Hasbulla, “Kız kardeşimin bir videosunu çekip Instagram’da paylaştığı için tüm Instagram’dan özür dileyene kadar bu kızı hayatta bırakmayacağım” dedi.


Fenomen Hasbulla'a ölümle tehdit iddiasıyla engelleme - 4

Fenomen, “Kimse beni engellemedi. Hesabımı birkaç günlüğüne kendim bloke ettim” diye konuştu.


Fenomen Hasbulla'a ölümle tehdit iddiasıyla engelleme - 5

1.5 milyon takipçisi bulunan Hasbulla'nın yeterli büyüme hormonu almadığı nadir bir hastalığı bulunuyor.


Fenomen Hasbulla'a ölümle tehdit iddiasıyla engelleme - 6

Hasbulla, adını duyurmuş, dostluk kurduğu Khabib Nurmagomedov da dahil olmak üzere yıldız isimlerle paylaştığı karelerle de takipçi sayısını artırmıştı.

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