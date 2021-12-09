Fenomen Hasbulla'a ölümle tehdit iddiasıyla engelleme

Haberler 09.12.2021 - 15:43
Fenomen Hasbulla’nın (19) bir kadına sosyal medyadan tehdit mesajı gönderdiği iddiasıyla Instagram profilinin askıya alındığı bildirildi.
İddialara göre Hasbulla, kız kardeşinin video klibini paylaştığı iddia edilen bir kadını tehdit etti.
Hasbulla, “Kız kardeşimin bir videosunu çekip Instagram’da paylaştığı için tüm Instagram’dan özür dileyene kadar bu kızı hayatta bırakmayacağım” dedi.
Fenomen, “Kimse beni engellemedi. Hesabımı birkaç günlüğüne kendim bloke ettim” diye konuştu.
1.5 milyon takipçisi bulunan Hasbulla'nın yeterli büyüme hormonu almadığı nadir bir hastalığı bulunuyor.
Hasbulla, adını duyurmuş, dostluk kurduğu Khabib Nurmagomedov da dahil olmak üzere yıldız isimlerle paylaştığı karelerle de takipçi sayısını artırmıştı.