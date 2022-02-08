Fenomen Josh Neuman ile Nicola Bellavia uçak kazasında hayatını kaybetti

İzlanda'da geçtiğimiz günlerde düşen uçakta Amerikalı Youtuber Josh Neuman (22) ile Belçikalı fenomen Nicola Bellavia'nın (32) hayatını kaybeden 4 kişi arasında olduğu açıklandı.

Haberler 08.02.2022 - 14:28

Fenomen Josh Neuman ile Nicola Bellavia uçak kazasında hayatını kaybetti - 1

Amerikalı Youtuber Josh Neuman (22) ile Belçikalı fenomen Nicola Bellavia İzlanda'daki uçak kazasında hayatını kaybetti.


Fenomen Josh Neuman ile Nicola Bellavia uçak kazasında hayatını kaybetti - 2

Josh Neuman'ın 1 milyondan fazla takipçisi bulunuyor ve macera videoları çekiyordu.


Fenomen Josh Neuman ile Nicola Bellavia uçak kazasında hayatını kaybetti - 3

Nicola Bellavia ise YouTube ve Instagram'daki gezi fotoğraf ve görüntüleriyle biliniyordu.


Fenomen Josh Neuman ile Nicola Bellavia uçak kazasında hayatını kaybetti - 4

NE OLMUŞTU?

Cessna C172 tipi küçük uçak, Reykjavik yakınlarındaki Thingvallavatn gölü dibinde bulunmuştu.


Fenomen Josh Neuman ile Nicola Bellavia uçak kazasında hayatını kaybetti - 5

Uçakta pilotla birlikte 27 yaşındaki bir Hollandalı da hayatını kaybetti. Uçağın pilotunun da İzlanda'nın tanınmış hava fotoğrafçısı Haraldur Diego olduğu belirtilmişti.

Fenomen Josh Neuman ile Nicola Bellavia uçak kazasında hayatını kaybetti - 6

İşte hayatını kaybeden iki fenomenin sosyal medyalarından öne çıkan bazı kareler...

Fenomen Josh Neuman ile Nicola Bellavia uçak kazasında hayatını kaybetti - 7
Fenomen Josh Neuman ile Nicola Bellavia uçak kazasında hayatını kaybetti - 8
Fenomen Josh Neuman ile Nicola Bellavia uçak kazasında hayatını kaybetti - 9
Fenomen Josh Neuman ile Nicola Bellavia uçak kazasında hayatını kaybetti - 10
Fenomen Josh Neuman ile Nicola Bellavia uçak kazasında hayatını kaybetti - 11
Fenomen Josh Neuman ile Nicola Bellavia uçak kazasında hayatını kaybetti - 12
Fenomen Josh Neuman ile Nicola Bellavia uçak kazasında hayatını kaybetti - 13
Fenomen Josh Neuman ile Nicola Bellavia uçak kazasında hayatını kaybetti - 14
Fenomen Josh Neuman ile Nicola Bellavia uçak kazasında hayatını kaybetti - 15

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