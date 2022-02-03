Fenomen Melanie Ham kansere yenik düştü

Haberler 03.02.2022 - 14:59
YouTube fenomeni Melanie Ham'ın ölümünü eşi Robert Ham duyurdu.
Robert Ham, iki çocuk annesi eşinin 16. evlilik yıldönümlerini kutlamadan sadece dokuz gün önce öldüğünü açıkladı.
Robert, Melanie'nin fotoğraflarından oluşan bir koleksiyon yayınlarak, "Tatlı, harika, güzel karım Melanie'nin ölüm haberini derin bir üzüntü ve kalbimle paylaşıyorum" dedi.
Robert Ham, sözelerini şöyle sürdürdü: "Yolculuğumuzu takip ettiyseniz, eminim siz de bizim gibi, onun bu sinsi hastalığı yenebileceğinden umutluydunuz."
"Son birkaç aydır işler giderek daha da kötüleşiyor ve bu noktaya geldiğimiz için minnettarız. Tatiller boyunca ve her anını değerli kılmaya çalıştı."
İşte fenomenin Instagram hesabından öne çıkan kareler...