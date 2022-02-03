Fenomen Melanie Ham kansere yenik düştü

Kanserle mücadele eden iki çocuk annesi YouTube fenomeni Melanie Ham, 36 yaşında hayatını kaybetti.

Haberler 03.02.2022 - 14:59

Fenomen Melanie Ham kansere yenik düştü - 1

YouTube fenomeni Melanie Ham'ın ölümünü eşi Robert Ham duyurdu.


Fenomen Melanie Ham kansere yenik düştü - 2

Robert Ham, iki çocuk annesi eşinin 16. evlilik yıldönümlerini kutlamadan sadece dokuz gün önce öldüğünü açıkladı.


Fenomen Melanie Ham kansere yenik düştü - 3

Robert, Melanie'nin fotoğraflarından oluşan bir koleksiyon yayınlarak, "Tatlı, harika, güzel karım Melanie'nin ölüm haberini derin bir üzüntü ve kalbimle paylaşıyorum" dedi.


Fenomen Melanie Ham kansere yenik düştü - 4

Robert Ham, sözelerini şöyle sürdürdü: "Yolculuğumuzu takip ettiyseniz, eminim siz de bizim gibi, onun bu sinsi hastalığı yenebileceğinden umutluydunuz."


Fenomen Melanie Ham kansere yenik düştü - 5

"Son birkaç aydır işler giderek daha da kötüleşiyor ve bu noktaya geldiğimiz için minnettarız. Tatiller boyunca ve her anını değerli kılmaya çalıştı."

Fenomen Melanie Ham kansere yenik düştü - 6

İşte fenomenin Instagram hesabından öne çıkan kareler...

Fenomen Melanie Ham kansere yenik düştü - 7
Fenomen Melanie Ham kansere yenik düştü - 8
Fenomen Melanie Ham kansere yenik düştü - 9
Fenomen Melanie Ham kansere yenik düştü - 10
Fenomen Melanie Ham kansere yenik düştü - 11

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