Fenomen Mercedes Morr evinde ölü bulundu: Cinayet ya da intihar şüphesi

Fenomen Mercedes Morr evinde ölü bulundu. Henüz 33 yaşında ölen fenomenin ölümü sonrası açıklama yapan polis yetkilileri cinayet ya da intihardan şüpheleniyor.

31.08.2021 - 12:08 | Son Güncelleme : 31.08.2021 - 12:11

Fenomen Mercedes Morr evinde ölü bulundu: Cinayet ya da intihar şüphesi - 1
Ünlü rapçi Tory Lanez, Instagram modeli Mercedes Morr'un 33 yaşında hayata veda ettiğini duyurdu.


Fenomen Mercedes Morr evinde ölü bulundu: Cinayet ya da intihar şüphesi - 2
Houston doğumlu modelin sabah saatlerinde öldüğü öğrenilirken ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.


Fenomen Mercedes Morr evinde ölü bulundu: Cinayet ya da intihar şüphesi - 3
Cinayet ya da intihar üzerinde durulan ğolis raporunda göre akşam 04.30'da Mercedes Moor takma isimli fenomen Janae Gagnier evinde ölü olarak bulunduğu açıklandı. Evde ayrıca bir de erkek cesedi bulundu.


Fenomen Mercedes Morr evinde ölü bulundu: Cinayet ya da intihar şüphesi - 4

Instagram'da 2 milyon 600 binden fazla takipçisi bulunan fenomenin takipçileri arasında Cardi B., Megan Thee Stallion gibi ünlü isimler de bulunuyor.

İşte diğer kareler...

Fenomen Mercedes Morr evinde ölü bulundu: Cinayet ya da intihar şüphesi - 5
Fenomen Mercedes Morr evinde ölü bulundu: Cinayet ya da intihar şüphesi - 6
Fenomen Mercedes Morr evinde ölü bulundu: Cinayet ya da intihar şüphesi - 7
Fenomen Mercedes Morr evinde ölü bulundu: Cinayet ya da intihar şüphesi - 8
Fenomen Mercedes Morr evinde ölü bulundu: Cinayet ya da intihar şüphesi - 9

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