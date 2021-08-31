Fenomen Mercedes Morr evinde ölü bulundu: Cinayet ya da intihar şüphesi
Fenomen Mercedes Morr evinde ölü bulundu. Henüz 33 yaşında ölen fenomenin ölümü sonrası açıklama yapan polis yetkilileri cinayet ya da intihardan şüpheleniyor.
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31.08.2021 - 12:08| Son Güncelleme : 31.08.2021 - 12:11
Ünlü rapçi Tory Lanez, Instagram modeli Mercedes Morr'un 33 yaşında hayata veda ettiğini duyurdu.
Houston doğumlu modelin sabah saatlerinde öldüğü öğrenilirken ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.
Cinayet ya da intihar üzerinde durulan ğolis raporunda göre akşam 04.30'da Mercedes Moor takma isimli fenomen Janae Gagnier evinde ölü olarak bulunduğu açıklandı. Evde ayrıca bir de erkek cesedi bulundu.
Instagram'da 2 milyon 600 binden fazla takipçisi bulunan fenomenin takipçileri arasında Cardi B., Megan Thee Stallion gibi ünlü isimler de bulunuyor.
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