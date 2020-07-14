Fenomen Nicole Thea'nin ani ölümü

Sosyal medya fenomeni Nicole Thea'nin ani ölümü hayranlarını yasa boğdu. Son olarak hamileliğiyle ilgili paylaşımlarda bulunan fenomenin ölüm nedeni araştırılıyor.

14.07.2020 - 17:28

Fenomen Nicole Thea'nin ani ölümü - 1
Sosyal medya fenomeni Nicole Thea hayatını ani bir şekilde kaybetti. 24 yaşındaki fenomenin ölümü akıllarda hayatını doğum yaparken mi kaybetti sorusunu getirdi.


Fenomen Nicole Thea'nin ani ölümü - 2
Doğum yapmasına çok az kalan yıldızın doğmamış erkek bebeğiyle birlikte hayatını kaybettiğini açıklayan ailesi ölümün doğum sırasında gerçekleşmediğini açıkladı.


Fenomen Nicole Thea'nin ani ölümü - 3
Nicole'ün annesi kızının ölümünden sonra yaptığı Instagram paylaşımında 'Kızımın tüm sevenleri ve destekçilerine sesleniyorum: Kızımı ve Reign adını vermeyi planladığı doğmamış oğlunu kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz' ifadelerini kullandı.


Fenomen Nicole Thea'nin ani ölümü - 4
Nicole'un doğum yaparken ölmediği, ölümüyle ilgili detayların önümüzdeki günlerde netleşeceği belirtildi.


Fenomen Nicole Thea'nin ani ölümü - 5
Nicole geçtiğimiz günlerde YouTube kanalında yayınladığı bir videoda takipçileriyle hamileliğinin gidişatını paylaşmıştı.


Fenomen Nicole Thea'nin ani ölümü - 6
Talihsiz fenomen videoda kendini kötü hissettiğini söylemiş 'Ölüyormuş gibi hissediyorum' ifadesini kullanmıştı.


Fenomen Nicole Thea'nin ani ölümü - 7
Nicole Thea'nın YouTube'da 100 bin, Instagram'da ise 200 binden fazla takipçisi bulunuyordu.


Fenomen Nicole Thea'nin ani ölümü - 8
Nicole'un kendisi gibi dansçı ve YouTuber olan sevgilisi de çocuğunun babası olan Global Boga da geçtiğimiz günlerde bir video yayınlayarak sevgili oğlumuzun pazartesi günü doğmasını bekliyoruz paylaşımı yapmıştı.
Fenomen Nicole Thea'nin ani ölümü - 9
İşte fenomenin Instagram hesabından öne çıkan diğer kareleri...
Fenomen Nicole Thea'nin ani ölümü - 10
Fenomen Nicole Thea'nin ani ölümü - 11
Fenomen Nicole Thea'nin ani ölümü - 12
Fenomen Nicole Thea'nin ani ölümü - 13
Fenomen Nicole Thea'nin ani ölümü - 14
Fenomen Nicole Thea'nin ani ölümü - 15
Fenomen Nicole Thea'nin ani ölümü - 16

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