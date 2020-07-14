Fenomen Nicole Thea'nin ani ölümü

Nicole'ün annesi kızının ölümünden sonra yaptığı Instagram paylaşımında 'Kızımın tüm sevenleri ve destekçilerine sesleniyorum: Kızımı ve Reign adını vermeyi planladığı doğmamış oğlunu kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz' ifadelerini kullandı.

Nicole'un kendisi gibi dansçı ve YouTuber olan sevgilisi de çocuğunun babası olan Global Boga da geçtiğimiz günlerde bir video yayınlayarak sevgili oğlumuzun pazartesi günü doğmasını bekliyoruz paylaşımı yapmıştı.