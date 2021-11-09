Fenomen Orkun Işıtmak'tan tepkiler sonrası açıklama: Çocukların ailelerinden izin alındı

Işıtmak, "Bu şahısların paylaşımları sonrasında videoyu farklı farklı öğretmenlere, avukatlara, psikologlara, psikiyatr ve pedegoglara gösterdik, hiçbiri bir problem göremedi. Ayrıca Twitter'da yoğun bir şekilde paylaşılan Youtube Shorts videosu, Squid Game özelinde yapılan bir uyarlamadan ibarettir. Videonun tamamı değildir" diye konuştu.







