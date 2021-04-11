Fenomen Rebecca Vieira: Hala kabuslar görüyorum

Uyuşturucu bulundurmak ve satmak suçundan ceza alan Rebecca Vieira ilk kez konuştu. Vieira, "Başka seçeneğim olmadığını hissettim. Neyse ki bu durumdan kurtulabildim ama hala kabuslar görüyorum" dedi.

11.04.2021 - 13:54

Fenomen Rebecca Vieira: Hala kabuslar görüyorum - 1
Uyuşturucu suçundan tutuklanan ve ceza yatan İngiliz Instagram fenomeni Rebecca Vieira ilk kez konuştu.


Fenomen Rebecca Vieira: Hala kabuslar görüyorum - 2
25 yaşındaki fenomen, cezasını kabul ettiğini ve bugüne kadar sessiz kaldığını belirtti.


Fenomen Rebecca Vieira: Hala kabuslar görüyorum - 3
Vieira, "Başka seçeneğim olmadığını hissettim. Neyse ki bu durumdan kurtulabildim ama hala kabuslar görüyorum" ifadelerini kullandı.


Fenomen Rebecca Vieira: Hala kabuslar görüyorum - 4
Artık daha güçlü bir insan olduğunu belirten Vieira, "İnsanları ihtiyaç duyduklarında yardım aramaya teşvik ediyorum" diye konuştu.


Fenomen Rebecca Vieira: Hala kabuslar görüyorum - 5
2019 yılında tutuklanan Vieira, yüksek miktarda uyuşturucu madde bulundurmak suçundan ceza almış ve cezasını yattıktan sonra geçtiğimiz aylarda serbest kalmıştı.

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