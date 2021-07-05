Fenomen Ronaldo göbeğiyle gündemde

Eski futsolcu Ronaldo Luis Nazario de Lima, ailesiyle birlikte gittiği İspanyol adası Formentera'daki tatilinde göbeğiyle gündem oldu.

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05.07.2021 - 15:34

Brezilya'nın efsane golcülerinden Ronaldo Luis Nazario de Lima, ailesiyle birlikte tatile çıktı.





Real Madrid'in eski futbolcusu Ronaldo Luis Nazario de Lima, eşi Celina Locks ve çocuklarıyla birlikte Formentera'yı tercih etti.

İspanyol adasında bir süredir tatilini geçiren Ronaldo, 30 yaşındaki sevgilisi Celina Locks ve bir grup arkadaşıyla kıyı şeridinde bir yatta eğlenirken görüntülendi.

Fenomen Ronaldo'nun aşırı kilolu hali dikkatlerden kaçmadı.





Ronaldo'nun İspanya tatiline daha sonra kalabalık bir grup daha eşlik etti.





Efsane futbolcu Ronaldo, İspanya La Liga'da mücadele eden Real Valladolid'in çoğunluk hissesini almış ve kulüp başkanlığına başlamıştı.







İşte İspanya tatili görüntüleriyle Fenomen Ronaldo...