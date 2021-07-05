Fenomen Ronaldo göbeğiyle gündemde

Eski futsolcu Ronaldo Luis Nazario de Lima, ailesiyle birlikte gittiği İspanyol adası Formentera'daki tatilinde göbeğiyle gündem oldu.

05.07.2021 - 15:34

Fenomen Ronaldo göbeğiyle gündemde - 1
Brezilya'nın efsane golcülerinden Ronaldo Luis Nazario de Lima, ailesiyle birlikte tatile çıktı.

Fenomen Ronaldo göbeğiyle gündemde - 2
Real Madrid'in eski futbolcusu Ronaldo Luis Nazario de Lima, eşi Celina Locks ve çocuklarıyla birlikte Formentera'yı tercih etti.
Fenomen Ronaldo göbeğiyle gündemde - 3
İspanyol adasında bir süredir tatilini geçiren Ronaldo, 30 yaşındaki sevgilisi Celina Locks ve bir grup arkadaşıyla kıyı şeridinde bir yatta eğlenirken görüntülendi.
Fenomen Ronaldo göbeğiyle gündemde - 4
Fenomen Ronaldo'nun aşırı kilolu hali dikkatlerden kaçmadı.

Fenomen Ronaldo göbeğiyle gündemde - 5
Ronaldo'nun İspanya tatiline daha sonra kalabalık bir grup daha eşlik etti.

Fenomen Ronaldo göbeğiyle gündemde - 6
Efsane futbolcu Ronaldo, İspanya La Liga'da mücadele eden Real Valladolid'in çoğunluk hissesini almış ve kulüp başkanlığına başlamıştı.

Fenomen Ronaldo göbeğiyle gündemde - 7

İşte İspanya tatili görüntüleriyle Fenomen Ronaldo...
Fenomen Ronaldo göbeğiyle gündemde - 8
Fenomen Ronaldo göbeğiyle gündemde - 9
Fenomen Ronaldo göbeğiyle gündemde - 10
Fenomen Ronaldo göbeğiyle gündemde - 11
Fenomen Ronaldo göbeğiyle gündemde - 12
Fenomen Ronaldo göbeğiyle gündemde - 13
Fenomen Ronaldo göbeğiyle gündemde - 14

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