Fenomenlere 640 bin lira sınırı

Yasayla, sosyal medya fenomenleri ile mobil cihaz uygulaması geliştirenlere yönelik de vergi düzenlemesi yapıldı.

Düzenlemeyle, sosyal medya paylaşım ve içerikleriyle kazanç elde eden kişiler 640 bin liraya kadar olan gelirlerinde yüzde 15 stopaj ödeyecek.





