Vergi Paketi düzenemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasada sosyal medya içerik üreticilerine vergi düzenlemesi de paketin içinde. Buna göre fenomenlere 640 bin lira sınırı getirildi. Toplumun bir çok kesimini yakından ilgilendiren Vergi Paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasayla, sosyal medya fenomenleri ile mobil cihaz uygulaması geliştirenlere yönelik de vergi düzenlemesi yapıldı. Düzenlemeyle, sosyal medya paylaşım ve içerikleriyle kazanç elde eden kişiler 640 bin liraya kadar olan gelirlerinde yüzde 15 stopaj ödeyecek. Stopaj kesintileri bankalar tarafından yapılacak, yıllık beyanname verilmesi gerekmeyecek. 640 bin lirayı geçen gelirler ise gelir vergisi kapsamında alınacak.