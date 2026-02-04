Ferdi Tayfur'ın kızı Tuğçe Tayfur boşanıyor. İhanet gerekçesiyle dava açtı
04.02.2026 12:49
NTV - Haber Merkezi
Merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un Necla Nazır'dan olan kızı Tuğçe Tayfur, 2023 yılında evlendiği Muhammet Aydın'a ihanet sebebiyle boşanma davası açtı.
Ocak 2025'te hayatını kaybeden arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'un kendisi gibi şarkıcı kızı Tuğçe Tayfur, üçüncü evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamadı.
2019'da ayrıldığı Taner Şafak ile evliliğinden Taner Efe adında bir oğlu bulunan Tayfur, 2023 yılında Muhammed Aydın ile dünyaevine girdi. Aydın ile evliliğinden Tuğçe Lina ve Necla Hira adında iki kızı olan Tuğçe Tayfur boşanıyor.
İhanet gerekçesiyle boşanma davası açan Tuğçe Tayfur, eşi Muhammet Aydın'ın başka kadınlarla yazışmalarını ve birlikte çekilen fotoğraflarını da mahkemeye sundu.
Tuğçe Tayfur'un menajeri Suat Filiz de ntv.com.tr'ye yaptığı açıklamada "Boşanma davası açıldı. Adli süreç sürüyor" ifadelerini kullandı.
ÇOCUKLARIYLA POZ VERDİ
37 yaşındaki Tuğçe Tayfur dün de çocuklarıyla mutluluk pozunu paylaştı. Üç çocuğuyla objektif karşısına geçen ünlü isim, "...Çocuklarımı sarmalamışken çekin bizi" ifadelerini not düştü.
DAHA ÖNCE DE KRİZ YAŞADILAR
Öte yandan Tuğçe Tayfur daha önce de hamileyken Muhammet Aydın ile evliliğinde kriz yaşamış ve manidar paylaşımlarıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:
"Kadınlar seviyor benim kocalarımı. Hep hamileyken yaşıyorum ben bu 3'üncü şahıs muhabbetlerini. İlk defa gelmiyor yani başıma, alışığım. He bu arada yazışma var ortada... Daha ilerisini bu kocamda yaşamadım çok şükür ama o potansiyeli anlamadım değil. Alın tepe tepe kullanın..."