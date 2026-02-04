Ferdi Tayfur'ın kızı Tuğçe Tayfur boşanıyor. İhanet gerekçesiyle dava açtı

Öte yandan Tuğçe Tayfur daha önce de hamileyken Muhammet Aydın ile evliliğinde kriz yaşamış ve manidar paylaşımlarıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kadınlar seviyor benim kocalarımı. Hep hamileyken yaşıyorum ben bu 3'üncü şahıs muhabbetlerini. İlk defa gelmiyor yani başıma, alışığım. He bu arada yazışma var ortada... Daha ilerisini bu kocamda yaşamadım çok şükür ama o potansiyeli anlamadım değil. Alın tepe tepe kullanın..."