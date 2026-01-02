Ferdi Tayfur'suz bir yıl. Tuğçe Tayfur'un baba özlemi dinmiyor
02.01.2026 13:43
NTV - Haber Merkezi
Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur, vefatının birinci yılında unutulmadı. Ünlü sanatçının kızı Tuğçe Tayfur da kaybettiği babasını özlem dolu bir paylaşımla andı.
"Çeşme", "Hatıran Yeter", "Emmioğlu", "Bana sor", “Anlamı Olmaz”, "Ben de Özledim" gibi şarkılarıyla tanınan Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
79 yaşında hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un Necla Nazır'dan dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur, babasını vefatının birinci yıl dönümünde duygusal bir paylaşımla andı.
"AH BABAM AÇIK YARAM"
Babasıyla olan bir anısını da anlatan Tuğçe Tayfur, siyah beyaz bir fotoğraflarını paylaşarak şu notu düştü:
"İstanbul'da kar yağdı baba. Üniversitedeyken de o kadar çok kar yağmıştı ki ve finalim vardı. Ama arabayla nasıl giderim yollar buzlu, karlı korkmuştum açıkçası. Gelip bana ‘Hazırlanma boşuna bu kar kışta gidemezsin hiçbir yere’ demiştin. ‘Babişko sınav var sınav’ demiştim. ‘Senin sesin güzel bir şarkı söyler telafi ettirirsin sonra sınavını’ deyip gülmüştün. Öyle olmadı tabii. Finale gitmedim diye okul yarım dönem uzamıştı. Ah babam açık yaram. Bu dünyada gurbette olan biziz. Allah seni peygamber efendimize komşu etsin. Her gün olduğu gibi bugün de dualarım senin için..."
BABASI İÇİN DUA İSTEDİ
Bu akşam babası için Emirgan Camii'nde dua okutacağını söyleyen Tuğçe Tayfur, merhum Ferdi Tayfur için sevenlerinden dua istedi.
Ferdi Tayfur'un vefatından önce babasıyla soyadı krizi yaşayan ve davalık olan şarkıcı Tuğçe Tayfur, şimdilerde de Tayfur'un yeğenleriyle yaşadığı miras kavgasıyla adından söz ettiriyor.