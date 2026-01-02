Ferdi Tayfur'suz bir yıl. Tuğçe Tayfur'un baba özlemi dinmiyor

Babasıyla olan bir anısını da anlatan Tuğçe Tayfur, siyah beyaz bir fotoğraflarını paylaşarak şu notu düştü:

"İstanbul'da kar yağdı baba. Üniversitedeyken de o kadar çok kar yağmıştı ki ve finalim vardı. Ama arabayla nasıl giderim yollar buzlu, karlı korkmuştum açıkçası. Gelip bana ‘Hazırlanma boşuna bu kar kışta gidemezsin hiçbir yere’ demiştin. ‘Babişko sınav var sınav’ demiştim. ‘Senin sesin güzel bir şarkı söyler telafi ettirirsin sonra sınavını’ deyip gülmüştün. Öyle olmadı tabii. Finale gitmedim diye okul yarım dönem uzamıştı. Ah babam açık yaram. Bu dünyada gurbette olan biziz. Allah seni peygamber efendimize komşu etsin. Her gün olduğu gibi bugün de dualarım senin için..."