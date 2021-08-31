Ferhan Şensoy'un ardından veda mesajları

Ferhan Şensoy 70 yaşında hayata veda etti. Bir süredir İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi gören usta sanatçının ardından ailesi ve ünlü isimler sosyal medyada mesajlar yayınladı.

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31.08.2021 - 10:19

DERYA ŞENSOY



"Çok ama çok üzgünüm. Seni çok seviyorum babacım"







MÜJGAN FERHAN ŞENSOY



"Babam uçtu göklere…"







DERYA BAYKAL



"Ustamı, kızlarımın babasını kaybettik çok üzgünüz…"

ATA DEMİRER



"Çok üzüldüm.. Ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dilerim

Herkesin hayatına bir noktada dokunmuştur büyük usta ,hepimizin başı sağolsun"







BURCU GÖNDER



"Ağustos otuz bir, dediler

‘Ustan ölmüş’ Çok komiksin Azrail, Ferhan Şensoy ölür mü?"

MERT FIRAT



"Sahnemizi açtığımız ilk yılda bize cesaretlendiren. Üç kez DasDas’ı şereflendiren ustamız, kelimeler yetersiz sevgimizi ifadeye.

İlham olduğun, çığır açtığın meslek hayatımızın medarı iftiharı, ustamız,

dik duruşunla, hiç durmayan üretme azminle bizlere hep ışık oldun.

Yattığın yer incitmesin, devrin hep daim oldu daim olacak…"







GÜL SUNAL



"Tiyatromuza pek çok eser kazandıran usta oyuncu Ferhan Şensoy..

Tiyatronun neferi seni unutamayız…"







BÜLENT PARLAK



"Hayatın en kötü günlerinden biri ! Bu mesleği seçme sebebim, ilk yol göstericim, aslan gibi dimdik durabilen, cesur Usta FERHAN ŞENSOY’u kaybettik."







ZERRİN ÖZER



"TÜRKİYEMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN!

Canım Ferhan ağabeyim, Nurlar içinde yatın! Mekanınız cennet olsun!

Canım Deryamız...Canım Ferhanım, Canım Deryam BAŞINIZ SAĞOLSUN!!!

Rabbim en büyük kuvveti versin Sizlere....

TÜRKİYEMİZ EN BÜYÜK SANATÇILARIMIZDAN BİR DEĞERLİ BÜYÜĞÜNÜ KAYBETMİŞTİR!

Başımız sağolsun!"







GÜRGEN ÖZ



"Yerin doldurulamaz… Çok üzgünüm. İzleyerek büyüdüğüm, ilham aldığım tüm ustalar birer birer gidiyorlar… Rahat uyuyun. Bugün Türkiye, gerçek bir sanatçısını daha yitirdi…"







TOLGA ÇEVİK



"Çok ama çok üzüldüm.İnanılmaz yazar,şahane tiyatrocu,eşsiz meddah,bir ağabey,muhteşem bir zeka,gerçek bir Don Kişot.Gitti Düşbüküm.Nur içinde yat"







CEM DAVRAN



"Çok saçma, çok acayip, çok şaka sanki, bu olur mu ya durup dururken şimdi?"

ÖZGÜR OZAN



"Ferhan Şensoy’u kaybettik yerinde rahat uyu usta…"







TİMUR ACAR



"Kim nerede kim nerede görmüş ki, içinden tramvay geçen bir şarkı"