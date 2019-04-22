NTV

Fernando Muslera ikinci kez baba oluyor

Galatasaray’ın kalecisi Fernando Muslera ve eşi Patricia Callegro'dan ikinci bebek müjdesi geldi. Muslera hayranlarına müjdeyi sosyal medyadan duyurdu.

  • 1

    Galatasaray’ın Urugaylı kalecisi Fernando Muslera ve model eşi Patricia Callegro ikinci kez bebek heyecanı yaşıyor.

  • 2

    32 yaşındaki futbolcu ikinci kez baba olacağını açıkladı.


  • 3

    Patricia Callegro da yine erkek bebek beklediklerini dile getirdi.


  • 4

    Çiftin 7 Kasım 2017’de de oğulları Kailash dünyaya gelmişti.


  • 5

    İkili Ocak 2016’da Urugay'da dünyaevine girmişti.
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin