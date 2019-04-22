Fernando Muslera ikinci kez baba oluyor

Galatasaray’ın kalecisi Fernando Muslera ve eşi Patricia Callegro'dan ikinci bebek müjdesi geldi. Muslera hayranlarına müjdeyi sosyal medyadan duyurdu.
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Galatasaray’ın Urugaylı kalecisi Fernando Muslera ve model eşi Patricia Callegro ikinci kez bebek heyecanı yaşıyor.
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32 yaşındaki futbolcu ikinci kez baba olacağını açıkladı.
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Patricia Callegro da yine erkek bebek beklediklerini dile getirdi.
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Çiftin 7 Kasım 2017’de de oğulları Kailash dünyaya gelmişti.
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İkili Ocak 2016’da Urugay'da dünyaevine girmişti.