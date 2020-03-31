Fernando Muslera'dan corona desteği

Kariyerine Galatasaray'da devam eden Fernando Muslera ve eşi Patricia corona ile mücadele için bağışta bulundu.
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31.03.2020 - 16:12
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ve eşi Patricia, corona ile mücadeleye destek için hastaneye bağış yaptı.
Muslera ve eşi Patricia, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne corona virüsünden korunmayı sağlayacak ekipman desteğinde bulundu.
Gazi Üniversitesi Hastanesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile ile 33 yaşındaki futbolcuya teşekkür etti.
Yapılan açıklamada, “Fernando Muslera ve eşi Patricia Muslera, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne virüsten korunmayı sağlayacak ekipman desteğinde bulundu. Bu unutulmaz destekleri için tüm çalışanlarımız adına kendisine teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.
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İşte Instagram 2.6 milyon takipçisi bulunan Muslera'nın sosyal medyada öne çıkan bazı kareleri...
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