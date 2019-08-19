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Festival fotoğrafları yüzünden velayeti kaybetti

ABD'li kadın, Suudi Arabistan'da evlendiği eşine boşanma davası açtı ve kızının velayetini istedi. Hakim öğretim görevlisi annenin festival ve spor fotoğraflarını gerekçe gösteren kocanın talebini kabul etti ve velayeti babaya verdi. (Fotoğraflar: Facebook)

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    ABD'li Bethany Vierra (32) 7 yıl önce öğretim görevlisi olarak Suudi Arabistan'a taşındı. Burada Suudi bir adamla evlendi.
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    Çiftin 2015'te bir kızları oldu. Ancak Vierra eşinden eziyet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtı. Eşi kızlarını vermedi.

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    Vierra, ABD'ye götürmek istediği 4 yaşındaki kızı Zaina için velayet davası açtı.
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    Ancak eşi mahkemeye sosyal medyada sadece kollarının göründüğü spor yaparken ve daha önce katıldığı festivallerde çekilmiş pozlarını "Fazla Batılı" diyerek sundu.
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    Hakim bu gerekçeyi kabul etti ve çocuğun Suudi Arabistan'da kalmasına karar verdi. Vierra'ya da ülkeyi 10 yıl terk etmeme yasağı getirildi.
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    Küçük kızın velayeti babaannesine verildi.
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