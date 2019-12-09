Festivale damga vuran kavga

Anthony Joshua'nın, Andy Ruiz Junior'ı yenerek WBO, IBF, IBO ve WBA ağır siklet kemerlerinin 2. kez sahibi olduğu karşılaşma, bu kavganın yanında gölgede kaldı. Avustralya Sidney'deki geleneksel yılbaşı at yarışını izlemeye gelenler arasında yumruklar konuştu. Saldırgana eşinin yarışlara gelirken aldığı bir buket çiçekle vuran kadın, festivale damga vurdu. Sosyal medyada çok konuşulanların arasına giren çiçekli kadın, tüm çabasına rağmen eşinin darp edilmesini engelleyemedi... İşte fazla söze yer bırakmayan kavganın fotoğrafları...
09.12.2019 - 11:46| Son Güncelleme : 09.12.2019 - 11:47
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