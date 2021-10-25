Feyza Aktan, Özcan Deniz'le kavganın perde arkasını anlattı

"KAPIYI AÇTIM, BAĞIRMAYA BAŞLADI"

"Olay sabahı saat 09.00'da okul başlıyor. 10.00'da da Özcan'ın görüş saati başladı ama gelen olmadı. Bu izlediğiniz görüntü sabah 10.00'da. Kapıyı açtım, bağırmaya başladı. 'Oğlumun önlüklerini neden giydirmedin, neden çocuğun üstünde formaları yok' dedi. Ben de gülerek 'Saatin farkında mısın, hemen giydirip veriyorum' dedim. Bağırmaya devam etti. O gün o kadar gözü dönmüş bir şekilde geldi ki... Çünkü velayet davamız yaklaştı ve ellerinde bir görüntü olmak zorundaydı. Çocuğun kapıya çıktığını fark ettiğim anda, kapıya yöneldim ve Kuzey'i içeri yolladım...

Şov devam etti. 'Vurma' diye yüklendi. Sonra yengeyi aradım. 'Kuzey'i Özcan'a verir misin?' dedim. 'Özcan çıktı' dedi. Özcan'a mesaj attım, 'Çocuğu gel al, başıma yeni bir oyun sarma' dedim. Cevap yok. 1-2 saat sonra polis aradı. 'Özcan Bey'e ve çocuğunuza şiddet uyguladığınız için hakkınızda şikayet var' dediler..."