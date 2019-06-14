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Fikret Orman ve Tuğba Coşkun sabah yürüyüşünde

Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan Fikret Orman ve Tuğba Coşkun, Bodrum’da ilk kez objektiflere takıldı.

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    Fikret Orman,Tuğba Coşkun, Fikret Orman ve Tuğba Coşkun sabah yürüyüşü, Fikret Orman ve Tuğba Coşkun sabah sporu, ikret Orman ve Tuğba Coşkun Bodrum'da
    Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile iki aydır aşk yaşadığı iddia edilen Tuğba Coşkun önceki gün ilk kez Bodrum'da spor yaparken görüntülendi.

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    Fikret Orman,Tuğba Coşkun, Fikret Orman ve Tuğba Coşkun sabah yürüyüşü, Fikret Orman ve Tuğba Coşkun sabah sporu, ikret Orman ve Tuğba Coşkun Bodrum'da

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; sabah yürüyüşü boyunca neredeyse hiç konuşmayan Orman ve Coşkun çevredekilerin ilgisiyle karşılaştı. 

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    Fikret Orman,Tuğba Coşkun, Fikret Orman ve Tuğba Coşkun sabah yürüyüşü, Fikret Orman ve Tuğba Coşkun sabah sporu, ikret Orman ve Tuğba Coşkun Bodrum'da
    Orman’ın etraftakilere selam vererek, kısa süreli diyaloglara girdiği görüldü.

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    Fikret Orman,Tuğba Coşkun, Fikret Orman ve Tuğba Coşkun sabah yürüyüşü, Fikret Orman ve Tuğba Coşkun sabah sporu, ikret Orman ve Tuğba Coşkun Bodrum'da
    Gazetecileri bir anda karşılarında gören ikiliden Fikret Orman, “Hayırdır sabah sabah” diyerek gülümsedi.
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    Fikret Orman,Tuğba Coşkun, Fikret Orman ve Tuğba Coşkun sabah yürüyüşü, Fikret Orman ve Tuğba Coşkun sabah sporu, ikret Orman ve Tuğba Coşkun Bodrum'da
    Sahilin başından sonuna kadar tempolu yürüyen ikili, sporu Gündoğan’da Fikret Orman’ın sahibi olduğu otelde bitirdi.
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    Fikret Orman,Tuğba Coşkun, Fikret Orman ve Tuğba Coşkun sabah yürüyüşü, Fikret Orman ve Tuğba Coşkun sabah sporu, ikret Orman ve Tuğba Coşkun Bodrum'da
    Bir haftadır Bodrum’da olan Orman ve Çoşkun, denize girmeden gözlerden uzak bir tatil yapmayı tercih ediyor.
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    Fikret Orman,Tuğba Coşkun, Fikret Orman ve Tuğba Coşkun sabah yürüyüşü, Fikret Orman ve Tuğba Coşkun sabah sporu, ikret Orman ve Tuğba Coşkun Bodrum'da
    İşte Fikret Orman ve Tuğba Coşkun'un sabah yürüyüşünden kareler...
  • 8

    Fikret Orman,Tuğba Coşkun, Fikret Orman ve Tuğba Coşkun sabah yürüyüşü, Fikret Orman ve Tuğba Coşkun sabah sporu, ikret Orman ve Tuğba Coşkun Bodrum'da
  • 9

    Fikret Orman,Tuğba Coşkun, Fikret Orman ve Tuğba Coşkun sabah yürüyüşü, Fikret Orman ve Tuğba Coşkun sabah sporu, ikret Orman ve Tuğba Coşkun Bodrum'da
  • 10

    Fikret Orman,Tuğba Coşkun, Fikret Orman ve Tuğba Coşkun sabah yürüyüşü, Fikret Orman ve Tuğba Coşkun sabah sporu, ikret Orman ve Tuğba Coşkun Bodrum'da
  • 11

    Fikret Orman,Tuğba Coşkun, Fikret Orman ve Tuğba Coşkun sabah yürüyüşü, Fikret Orman ve Tuğba Coşkun sabah sporu, ikret Orman ve Tuğba Coşkun Bodrum'da
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