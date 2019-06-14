Fikret Orman ve Tuğba Coşkun sabah yürüyüşünde
Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan Fikret Orman ve Tuğba Coşkun, Bodrum’da ilk kez objektiflere takıldı.
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1Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile iki aydır aşk yaşadığı iddia edilen Tuğba Coşkun önceki gün ilk kez Bodrum'da spor yaparken görüntülendi.
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; sabah yürüyüşü boyunca neredeyse hiç konuşmayan Orman ve Coşkun çevredekilerin ilgisiyle karşılaştı.
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3Orman’ın etraftakilere selam vererek, kısa süreli diyaloglara girdiği görüldü.
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4Gazetecileri bir anda karşılarında gören ikiliden Fikret Orman, “Hayırdır sabah sabah” diyerek gülümsedi.
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5Sahilin başından sonuna kadar tempolu yürüyen ikili, sporu Gündoğan’da Fikret Orman’ın sahibi olduğu otelde bitirdi.
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6Bir haftadır Bodrum’da olan Orman ve Çoşkun, denize girmeden gözlerden uzak bir tatil yapmayı tercih ediyor.
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7İşte Fikret Orman ve Tuğba Coşkun'un sabah yürüyüşünden kareler...
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