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Film yıldızı Juice kopyalandı

Çinli He Jun, birçok filmde rol alan köpeği Juice'un yaşlanması üzerine elindeki gelir kaynağını kaybetmemek için klonlama teknolojisine başvurdu. Sinogene adlı firma yıldız köpeği kopyaladı.

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    Çin'de onlarca filmde rol alan Juice (Meyve Suyu) adlı erkek köpek sahini He Jun'un ana gelir kaynağıydı. 

    Fotoğraflar: Reuters 

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    9 yaşındaki köpeği ölürse gelirini kaybedeğini düşünen He Yun, evcil hayvanları klonlayan Sinogene firmasına başvurdu.
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    Firma, Jucie'tan alınan DNA ile elde edilen 'Taşıyıcı anne' Juice'un klonunu doğurdu. Köpeğe 'Little Juice' (Küçük Meyve Suyu) adı verildi.
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    Klonlama işlemi 55 bin dolara (295 bin lira) gerçekleştirildi.
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