Filmdi gerçek oldu. Kadın taksici şoförlük yaparak çocuklarını okutuyor
23.02.2026 10:44
İHA
Isparta'da 3 çocuk annesi Hacer Topal, 3 yıldır sürdürdüğü taksicilik mesleğinde hem ailesinin geçimine katkı sağlıyor hem de kadınlara örnek oluyor.
EKMEĞİNİ DİREKSİYONUN BAŞINDA KAZANIYOR
Isparta'da yaşayan Hacer Topal 3 yıldır taksi şoförlüğü yapıyor. Şoförlüğü ile geçimini sağlayan kadın gece gündüz demeden çalışıyor.
Hacer Topal, şoförlüğün önce bir heves, ardından tutkuya dönüştüğünü dile getirdi. Topal, “Ben okuyamadım, aslında çok istemiştim ama şartlar el vermedi. Arabayı kullanmak nasıl bir duygu diye merak ederek başladım. İlk başta heves gibiydi ama sonra tutkuya dönüştü. Şimdi ise mesleğim oldu ve gurur duyuyorum. Direksiyon benim ekmeğim. Ondan para kazanıyorum. Üç çocuğum var, bir ev geçindiriyorum.” ifadeleriyle mesleğine olan bağlılığını açıkladı.
KADINLARA ÇAĞRIDA BULUNDU
Kadın taksici olmasının zaman zaman şaşkınla karşılandığını belirten Hacer Topal “Arabaya binen yolcular genelde ‘Merhaba abi' diyor. Sonra dönüp beni görünce ‘Abla sen miydin?' diye şaşırıyorlar. Tebrik eden de çok, fotoğraf çektirmek isteyen de. Video çekip paylaşanlar oluyor.” dedi.
Kadınların hem iş hayatında hem de ev de büyük sorumluluk taşıdığını belirten Topal kadınlara çağrıda bulundu. "Bir kadın hem anne, hem çalışan, hem öğretmen, hem de evin direği oluyor. Ülkemizde kadın olmak kolay değil ama imkânsız da değil. Ehliyeti olup korkan kadınlar varsa kesinlikle tavsiye ediyorum. Direksiyon başına geçsinler, kendi ekmeklerini kazansınlar. Ben çocuklarımın okuması için mücadele ediyorum. Onlar sevdikleri mesleği yapsın istiyorum. Eğer bir gün direksiyon başına geçmek isterlerse ona da saygı duyarım. Yeter ki severek yapsınlar" ifadelerini kullandı.