Filmdi gerçek oldu. Kadın taksici şoförlük yaparak çocuklarını okutuyor

Kadın taksici olmasının zaman zaman şaşkınla karşılandığını belirten Hacer Topal “Arabaya binen yolcular genelde ‘Merhaba abi' diyor. Sonra dönüp beni görünce ‘Abla sen miydin?' diye şaşırıyorlar. Tebrik eden de çok, fotoğraf çektirmek isteyen de. Video çekip paylaşanlar oluyor.” dedi.

Kadınların hem iş hayatında hem de ev de büyük sorumluluk taşıdığını belirten Topal kadınlara çağrıda bulundu. "Bir kadın hem anne, hem çalışan, hem öğretmen, hem de evin direği oluyor. Ülkemizde kadın olmak kolay değil ama imkânsız da değil. Ehliyeti olup korkan kadınlar varsa kesinlikle tavsiye ediyorum. Direksiyon başına geçsinler, kendi ekmeklerini kazansınlar. Ben çocuklarımın okuması için mücadele ediyorum. Onlar sevdikleri mesleği yapsın istiyorum. Eğer bir gün direksiyon başına geçmek isterlerse ona da saygı duyarım. Yeter ki severek yapsınlar" ifadelerini kullandı.