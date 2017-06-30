Fincanı 75 dolardan satılan kahve (Dünyanın en pahalı lezzetleri)
ABD'nin bir kafe, fincanı 75 dolardan (yaklaşık 450 lira) Panama kahvesi sattı. Elbette bu bir ilk değil. Bildiğimiz çorba, burger ve suyun yeniden tasarımı yapılıp normal fiyatının yüzlerce katına satılıyor. İnsanların aylık hatta yıllık maaşlarını bir oturuşta yiyip kalkmaya iten ne? Uzmanlar bunu, insanların önemli dönüm noktalarını daha önce hiç yapmadıkları ve hep akılda kalacak bir deneyimle kutlama isteğine bağlıyor. İşte bu güdüye hitap edecek şekilde hazırlanmış dünyanın en pahalı yiyecekleri
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1San Francisco'da, fincanı 75 dolardan (yaklaşık 450 lira) Panama kahvesi sattı. Dünyada sadece 45 kilo bulunduğu tahmin edilen kahve çelik kasada saklandı.
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2Dünyanın en pahalı kahvesi olarak bilinen Elida Geisha 803'ü deneyen BBC muhabiri Cody Melissa Godwin, Klatch adlı kafenin sahibi Bo Thiara'ya "Kahvenin tadı kesinlikle farklı ama neden bir insan bir fincan kahveye 75 dolar ödesin?" diye sordu. Bo Thiara bu soruyu "Bu kahve, En iyi Panama Kahvesi ödülünü kazandı. Bu, kahvenin Grammy ödülleri gibi" diye yanıtladı.
Amerikan USA Today gazetesi, Klatch'in elindeki Elida Geisha 803 stoğunu tükettiğini yazdı.
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3Elida Geisha 803, ABD'de sadece bu kafede satıldı. Kafenin elinde 4,5 kilo kahve var. Bundan yaklaşık 80 fincan kahve çıkıyor. Panama'da açık artırmada satılan kahvenin kalanının Çin, Japonya ve Tayvan'a gittiği belirtiliyor.
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4"Hayvan dışkısından elde ediliyor"
Kahve bitkisinin meyveleri misk kedilerine yediriliyor. Misk kedileri sindiremedikleri çekirdekleri dışkı yoluyla vücutlarından atıyor. Bu çekirdeklerin ender rastlanan bir aromaya sahip olduğu ifade ediliyor. Fincanı 75 dolardan kahve akıllara dünyanın en pahalı lezzetlerini getirdi....
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5SİMİT
Beyaz yer mantarlı 1000 dolarlık simit
Yer mantarı dilimleri üzerinde altın yapraklar kullanılan bu Manhattan simidi 2007'de bir otel şefi tarafından yapılmış. Simitin içine konulan kilosu 20 bin doları bulan yer mantarı dünyanın en pahalı malzemelerinden biri.
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6SANDVİÇ
Kaşarlı, bıldırcın yumurtalı ve altınlı 190 dolarlık sandviç
İlk kez 2011'de İngiltere'nin Somerset bölgesinde bir peynir festivalinde sergilenen dünyanın en pahalı sandviçi. Kaşar, altın yaprak, yer mantarı ve bıldırcın yumurtasından yapılma mayonezden üç katlı sandviçi yapan şef Martin Blunos.
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FAST FOOD
5000 Dolarlık fast food
Las Vegas'taki Fleur Burger adlı restoranda özel bir şarapla sunulan kobe bifteğinden yapılan burgerin fiyatı dudak uçuklatıyor.
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8ABD'nin New York kentinde bir restoranın menüsüne koyduğu 'altın soslu tavuk kanadı' büyük ilgi görüyor.
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910 kanatlık porsiyonun fiyatı 45 dolar (201 lira). 20 kanatlık porsiyon ise 90 dolara (402 lira) satılıyor.
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Restoran müdürü Brian Mazza 24 ayarlık tavuk kanatlarını, 'Daha önce görmediğiniz ve tatmadığınız bir lezzet yaratmak istedik' diye açıklıyor.
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11KEK
1000 dolara Sultan Keki
İstanbul'da Çırağan Sarayı Kempinski Oteli'nde sipariş üzerine yapılan ve üzerine 24 ayar altın serpilen 'Sultan'ın Altın Keki'nin fiyatı 1000 dolar. Tadı mı? Tabii ki nefis.
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KAHVE
Kedi dışkısından çıkmış fincanı 30 dolarlık kahve
Kopi Luwak kahvesi Asya kökenli misk kedisinin dışkısından toplanmış kahve çekirdeklerinden yapılıyor. Düşüncesi hoş olmasa da, misk kedileri en olgun kahve çekirdeklerini yediği için onun dışkısından çıkan çekirdeklerin en kaliteli olduğuna inanılıyor. Bu kahve Endonezya kaynaklı olmakla birlikte artık dünya çapında tanınıp içiliyor.
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SU
Buzullardan gelen 60.000 dolarlık su
Bir litre suya iki lira ödemek pahalı geliyorsa, bir servet ödemek zorunda kalsanız ne olurdu? Paolo di Verachi Fransa ve Fiji Adaları'ndan kaynak suyu ile İzlanda'dan buzul sularını karıştırdığı bu şişeye 5 mg altın tozu da eklemiş. Tasarımını yine Verachi'nin yaptığı şişe ise 24 ayar altından yapılmış ve İtalyan sanatçı Amedeo Modigliani'nin bir heykelinden esinlenmiş. Guinness Dünya Rekoru'na sahip olan şişenin kopyaları bile internetten 3.600 dolara kadar alıcı buluyor.
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14KEBAP
Dünyanın en pahalı kebabı tam 1100 Dolar
Önder Şahan isimli Türk'ün İngiltere'deki restoranında pişirdiği şiş kebaptan bir porsiyon yemek için tam 1100 dolar yani yaklaşık 4 bin lira ödemeniz gerekiyor. Londra'nın en ünlü kebapçılarından biri olan Önder Şahan, şiş kebap için istediği 4 bin liranın fazla olmadığı görüşünde. Şahan kebabını Wagyu eti, iyi sebzeleri ve 10 cl. şişesi 450 dolara satılan 25 yıllık bir sirke kullanarak hazırladığını söylüyor.
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TATLI
26.000 dolarlık İtalyan tatlısı
Jasper Mirabile 2011'de dünyanın en pahalı altın kaplama cannolini tatlısını yaptı. Bugün fiyatı 50 dolara inen bu tatlı, birkaç yıl önce yanında elmas bir kolye ve özel marka şampanya ile birlikte 26.000 dolara satılmıştı.
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EV YEMEĞİ
1780 dolarlık ev yemeği
Lancashire'daki bir restoran dünyanın en pahalı malzemelerini kullanarak bir yemek hazırladı. Bu yemeğin içinde 940 dolarlık Wagyu bifteği, 3840 dolarlık Çin matsutaki mantarı, sosunda ise 1982 yapımı bir Fransız şarabı kullanılıyor.
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ERİŞTE
110 dolarlık muhteşem erişte
Tokyo'daki Fujimaki Gekijyo restoranında hazırlanan bu erişte 20 çeşit malzeme içeriyor. Üstelik 25 yıllık bir tecrübenin süzülmüş hali.
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18PİZZA
Istakozlu havyarlı pizza 1000 dolar
New York'un ünlü pizzacısı Ninos Bellisima, midesine düşkün cüzdanı kabarık müşterilerine 1.000 dolar karşılığında havyar ve ıstakozlu pizza yeme şansını veriyor.
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19BALIK
1.980 dolarlık somon ruloları
Filipinli ünlü şef Angelito Araneta somon balığı dilimleriyle yaptığı bu suşinin üzerine 12 Palawan incisi ve 0.2 karatlık elmas yerleştiriyor. Yemekte ayrıca denizhıyarı, safran ve 10'dan fazla ülkede yasaklanan kaz ciğeri ezmesi de kullanılıyor.
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20Teknolojik burger! Hem de tam 332.000 dolara
Hollanda'nın Maastrciht Üniversitesi'nden Profesör Mark Post, bu burgerin etini laboratuvarda kök hücrelerden yapmış. 2013'te çevresel bakımdan sürdürülebilir gıda üretimi projesi kapsamında bir araştırmaya yönelik olarak üretilen bu burgerin maliyeti 332 bin dolar . Ancak satılık değil. Burgeri tadanlar, inek etine yakın, ama daha kuru olduğunu söylüyor.