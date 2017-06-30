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Fincanı 75 dolardan satılan kahve (Dünyanın en pahalı lezzetleri)

ABD'nin bir kafe, fincanı 75 dolardan (yaklaşık 450 lira) Panama kahvesi sattı. Elbette bu bir ilk değil. Bildiğimiz çorba, burger ve suyun yeniden tasarımı yapılıp normal fiyatının yüzlerce katına satılıyor. İnsanların aylık hatta yıllık maaşlarını bir oturuşta yiyip kalkmaya iten ne? Uzmanlar bunu, insanların önemli dönüm noktalarını daha önce hiç yapmadıkları ve hep akılda kalacak bir deneyimle kutlama isteğine bağlıyor. İşte bu güdüye hitap edecek şekilde hazırlanmış dünyanın en pahalı yiyecekleri

  • 1

    San Francisco'da, fincanı 75 dolardan (yaklaşık 450 lira) Panama kahvesi sattı. Dünyada sadece 45 kilo bulunduğu tahmin edilen kahve çelik kasada saklandı.
  • 2

    Dünyanın en pahalı kahvesi olarak bilinen Elida Geisha 803'ü deneyen BBC muhabiri Cody Melissa Godwin, Klatch adlı kafenin sahibi Bo Thiara'ya "Kahvenin tadı kesinlikle farklı ama neden bir insan bir fincan kahveye 75 dolar ödesin?" diye sordu. Bo Thiara bu soruyu "Bu kahve, En iyi Panama Kahvesi ödülünü kazandı. Bu, kahvenin Grammy ödülleri gibi" diye yanıtladı.

    Amerikan USA Today gazetesi, Klatch'in elindeki Elida Geisha 803 stoğunu tükettiğini yazdı.
  • 3

    Elida Geisha 803, ABD'de sadece bu kafede satıldı. Kafenin elinde 4,5 kilo kahve var. Bundan yaklaşık 80 fincan kahve çıkıyor. Panama'da açık artırmada satılan kahvenin kalanının Çin, Japonya ve Tayvan'a gittiği belirtiliyor.

  • 4

    "Hayvan dışkısından elde ediliyor"

    Kahve bitkisinin meyveleri misk kedilerine yediriliyor. Misk kedileri sindiremedikleri çekirdekleri dışkı yoluyla vücutlarından atıyor. Bu çekirdeklerin ender rastlanan bir aromaya sahip olduğu ifade ediliyor. Fincanı 75 dolardan kahve akıllara dünyanın en pahalı lezzetlerini getirdi....
  • 5

    SİMİT
    Beyaz yer mantarlı 1000 dolarlık simit

    Yer mantarı dilimleri üzerinde altın yapraklar kullanılan bu Manhattan simidi 2007'de bir otel şefi tarafından yapılmış. Simitin içine konulan kilosu 20 bin doları bulan yer mantarı dünyanın en pahalı malzemelerinden biri.
  • 6

    SANDVİÇ
    Kaşarlı, bıldırcın yumurtalı ve altınlı 190 dolarlık sandviç

    İlk kez 2011'de İngiltere'nin Somerset bölgesinde bir peynir festivalinde sergilenen dünyanın en pahalı sandviçi. Kaşar, altın yaprak, yer mantarı ve bıldırcın yumurtasından yapılma mayonezden üç katlı sandviçi yapan şef Martin Blunos.
  • 7

    FAST FOOD

    5000 Dolarlık fast food

    Las Vegas'taki Fleur Burger adlı restoranda özel bir şarapla sunulan kobe bifteğinden yapılan burgerin fiyatı dudak uçuklatıyor.

  • 8

    ABD'nin New York kentinde bir restoranın menüsüne koyduğu 'altın soslu tavuk kanadı' büyük ilgi görüyor.
  • 9

    10 kanatlık porsiyonun fiyatı 45 dolar (201 lira). 20 kanatlık porsiyon ise 90 dolara (402 lira) satılıyor.
  • 10

    Restoran müdürü Brian Mazza 24 ayarlık tavuk kanatlarını, 'Daha önce görmediğiniz ve tatmadığınız bir lezzet yaratmak istedik' diye açıklıyor.

  • 11

    KEK
    1000 dolara Sultan Keki

    İstanbul'da Çırağan Sarayı Kempinski Oteli'nde sipariş üzerine yapılan ve üzerine 24 ayar altın serpilen 'Sultan'ın Altın Keki'nin fiyatı 1000 dolar. Tadı mı? Tabii ki nefis.
  • 12

    KAHVE

    Kedi dışkısından çıkmış fincanı 30 dolarlık kahve

    Kopi Luwak kahvesi Asya kökenli misk kedisinin dışkısından toplanmış kahve çekirdeklerinden yapılıyor. Düşüncesi hoş olmasa da, misk kedileri en olgun kahve çekirdeklerini yediği için onun dışkısından çıkan çekirdeklerin en kaliteli olduğuna inanılıyor. Bu kahve Endonezya kaynaklı olmakla birlikte artık dünya çapında tanınıp içiliyor.

  • 13

    SU

    Buzullardan gelen 60.000 dolarlık su

    Bir litre suya iki lira ödemek pahalı geliyorsa, bir servet ödemek zorunda kalsanız ne olurdu? Paolo di Verachi Fransa ve Fiji Adaları'ndan kaynak suyu ile İzlanda'dan buzul sularını karıştırdığı bu şişeye 5 mg altın tozu da eklemiş. Tasarımını yine Verachi'nin yaptığı şişe ise 24 ayar altından yapılmış ve İtalyan sanatçı Amedeo Modigliani'nin bir heykelinden esinlenmiş. Guinness Dünya Rekoru'na sahip olan şişenin kopyaları bile internetten 3.600 dolara kadar alıcı buluyor.

  • 14

    KEBAP
    Dünyanın en pahalı kebabı tam 1100 Dolar

    Önder Şahan isimli Türk'ün İngiltere'deki restoranında pişirdiği şiş kebaptan bir porsiyon yemek için tam 1100 dolar yani yaklaşık 4 bin lira ödemeniz gerekiyor. Londra'nın en ünlü kebapçılarından biri olan Önder Şahan, şiş kebap için istediği 4 bin liranın fazla olmadığı görüşünde. Şahan kebabını Wagyu eti, iyi sebzeleri ve 10 cl. şişesi 450 dolara satılan 25 yıllık bir sirke kullanarak hazırladığını söylüyor.
  • 15

    TATLI

    26.000 dolarlık İtalyan tatlısı

    Jasper Mirabile 2011'de dünyanın en pahalı altın kaplama cannolini tatlısını yaptı. Bugün fiyatı 50 dolara inen bu tatlı, birkaç yıl önce yanında elmas bir kolye ve özel marka şampanya ile birlikte 26.000 dolara satılmıştı.

  • 16

    EV YEMEĞİ

    1780 dolarlık ev yemeği

    Lancashire'daki bir restoran dünyanın en pahalı malzemelerini kullanarak bir yemek hazırladı. Bu yemeğin içinde 940 dolarlık Wagyu bifteği, 3840 dolarlık Çin matsutaki mantarı, sosunda ise 1982 yapımı bir Fransız şarabı kullanılıyor.

  • 17

    ERİŞTE

    110 dolarlık muhteşem erişte

    Tokyo'daki Fujimaki Gekijyo restoranında hazırlanan bu erişte 20 çeşit malzeme içeriyor. Üstelik 25 yıllık bir tecrübenin süzülmüş hali.

  • 18

    PİZZA
    Istakozlu havyarlı pizza 1000 dolar

    New York'un ünlü pizzacısı Ninos Bellisima, midesine düşkün cüzdanı kabarık müşterilerine 1.000 dolar karşılığında havyar ve ıstakozlu pizza yeme şansını veriyor.
  • 19

    BALIK

    1.980 dolarlık somon ruloları

    Filipinli ünlü şef Angelito Araneta somon balığı dilimleriyle yaptığı bu suşinin üzerine 12 Palawan incisi ve 0.2 karatlık elmas yerleştiriyor. Yemekte ayrıca denizhıyarı, safran ve 10'dan fazla ülkede yasaklanan kaz ciğeri ezmesi de kullanılıyor.
  • 20

    Teknolojik burger! Hem de tam 332.000 dolara

    Hollanda'nın Maastrciht Üniversitesi'nden Profesör Mark Post, bu burgerin etini laboratuvarda kök hücrelerden yapmış. 2013'te çevresel bakımdan sürdürülebilir gıda üretimi projesi kapsamında bir araştırmaya yönelik olarak üretilen bu burgerin maliyeti 332 bin dolar . Ancak satılık değil. Burgeri tadanlar, inek etine yakın, ama daha kuru olduğunu söylüyor.
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