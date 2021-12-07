Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'e gece kulübü tepkisi

Sosyal medyada gündem olun Marin hakkında bir kullanıcı, "Lütfen. O durumdaki her mantıklı insan evde kalırdı ve sarhoş olmak için bir gece kulübüne gitmezdi. Ama hayır, bunu yapmadın. Sorumsuzsun” dedi.



Bir başka kullanıcı ise, "Ülkenin başbakanının cep telefonu yanında yoktu ve ulaşılamıyor. Savaş çıkarsa ve Sanna bardaysa Tanrı yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.