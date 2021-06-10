First Lady Jill Biden'dan ABD Başkanı Joe Biden'a kameralar önünde azar

ABD Başkanı Joe Biden'ın, eşi Jill Biden ile birlikte çıktığı ilk yurt dışı turu ilginç olaylarla başladı.

Biden'ın boynuna konan ağustos böceği fazlasıyla konuşuldu, ancak First Lady'nin kameralar önünde sarf ettiği cümle daha çok dikkat çekti.