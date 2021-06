First Lady Jill Biden'dan ABD Başkanı Joe Biden'a kameralar önünde azar

"JOE DİKKAT ET"

Bunun üzerine First Lady arkasına dönüp baktı ve "Joe dikkat et!" dedi. First Lady'nin şakasının ardından kalabalıktan gülüşmeler duyuldu ve Joe Biden'ın asker selamı verdiği görüldü.

Daha sonra Joe Biden kalabalığa seslendi.