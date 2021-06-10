First Lady Jill Biden'dan ABD Başkanı Joe Biden'a kameralar önünde azar

10.06.2021 - 15:47 | Son Güncelleme : 10.06.2021 - 16:41
ABD Başkanı Joe Biden'ın, eşi Jill Biden ile birlikte çıktığı ilk yurt dışı turu ilginç olaylarla başladı.
Biden'ın boynuna konan ağustos böceği fazlasıyla konuşuldu, ancak First Lady'nin kameralar önünde sarf ettiği cümle daha çok dikkat çekti.
G7 zirvesine katılmak üzere İngiltere'ye gitmeye hazırlanırken, Biden çifti, ABD'deki Andrew Hava Üssü'ne helikopterle geldi ve Air Force One uçağını beklemeye başladı.
İlk yurt dışı gezisi öncesinde Biden, ülkeyi istila edilen ağustos böceklerinin saldırısından nasibini aldı. Ağustos bölceklerinden biri, Andrews Hava Üssü'nden ayrılırken Biden'ın ensesine kondu.
ABD Başkanı, Suffolk kentindeki üste, Amerikan askerleri ve ailelerinden oluşan kalabalığa seslenmeye hazırlanırken, kürsüye ilk çıkan, First Lady Jill Biden oldu. First Lady, askerlere hitap ederken, ayakta duran askerlere, "Oturabilirsiniz. Ayakta durmanızı istemiyorum" diye seslendi.
Hemen arkasında duran eşini kameralar önünde 'fırçaladı'. Konuşmaya başlarken, Joe Biden askerlerle halen iletişim halindeydi.
"JOE DİKKAT ET"
Bunun üzerine First Lady arkasına dönüp baktı ve "Joe dikkat et!" dedi. First Lady'nin şakasının ardından kalabalıktan gülüşmeler duyuldu ve Joe Biden'ın asker selamı verdiği görüldü.
Daha sonra Joe Biden kalabalığa seslendi.