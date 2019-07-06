NTV

First Lady Melania Trump’ın heykeli dikildi

NTV

ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump'ın gerçek boyutlarda ahşap heykeli dikildi. Heykel, First Lady'nin doğduğu ülke Slovenya'da sergileniyor.

  • 1

    ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın gerçek boyutlarda heykeli dikildi.

  • 2

    Heykelin adresi, First Lady'nin doğduğu, Slovenya'nın güneydoğusundaki Sevnica Kasabası.

  • 3

    Ahşap heykel, ABD’li sanatçı Brad Downey'nin eseri.

  • 4

    Heykelle, doğduğu yeri selamlayan First Lady betimleniyor.

    Mavi renk ise First Lady'nin, Donald Trump'ın başkan olarak göreve geldiği gün giydiği elbiseyi simgeliyor.

  • 5

    Sanatçı, eseriyle Melania Trump'ın kökenini araştırmayı hedeflediğini söyledi.

  • 6

    Ihlamur ağacından yapılan ahşap heykel, Sevnica'nın Rozno Köyü’nde bir tepede sergilenmeye başladı.

  • 7

    Heykel benzerlik olarak Melania Trump'tan uzak olsa da ziyaretçilerin ilgisini çekmeyi başardı.

  • 8

    Melania Trump, 1996'da üstün yetenekli insanlara verilen Einstein vizesiyle ABD'ye giriş yapmış, 2006'da da vatandaşlık almıştı.

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin