First Lady Melania Trump’ın heykeli dikildi
NTV
ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump'ın gerçek boyutlarda ahşap heykeli dikildi. Heykel, First Lady'nin doğduğu ülke Slovenya'da sergileniyor.
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ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın gerçek boyutlarda heykeli dikildi.
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Heykelin adresi, First Lady'nin doğduğu, Slovenya'nın güneydoğusundaki Sevnica Kasabası.
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Ahşap heykel, ABD’li sanatçı Brad Downey'nin eseri.
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Heykelle, doğduğu yeri selamlayan First Lady betimleniyor.
Mavi renk ise First Lady'nin, Donald Trump'ın başkan olarak göreve geldiği gün giydiği elbiseyi simgeliyor.
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Sanatçı, eseriyle Melania Trump'ın kökenini araştırmayı hedeflediğini söyledi.
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Ihlamur ağacından yapılan ahşap heykel, Sevnica'nın Rozno Köyü’nde bir tepede sergilenmeye başladı.
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Heykel benzerlik olarak Melania Trump'tan uzak olsa da ziyaretçilerin ilgisini çekmeyi başardı.
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Melania Trump, 1996'da üstün yetenekli insanlara verilen Einstein vizesiyle ABD'ye giriş yapmış, 2006'da da vatandaşlık almıştı.