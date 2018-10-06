First Lady Melania Trump’ın Mısır'da giydiği kıyafet gündem oldu
İHA, Reuters
Afrika turunun son durağı için Mısır’a gelen ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ın kıyafet tercihi, sosyal medyada gündem oldu.
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1ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump çocuklar için oluşturduğu “Be Best” isimli kampanyası kapsamında düzenlediği Afrika turunun son durağı Mısır’a da gelerek ziyaretlerini tamamladı.
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248 yaşındaki First Lady’nin Mısır gezisinde giydiği kıyafetler ise sosyal medyada gündem oluşturdu.
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3Bazı sosyal medya kullanıcıları Melania Trump kıyafetlerini ‘Şık Maceraperest’ olarak değerlendirdi.
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4Kullanıcılar Melania Trump’ın kombini ile "Indiana Jones film serisinden fırlamış gibi durduğunu" söyledi.
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5Bazı kullanıcılar ise Melania Trump'ı 1920’li yıllarda arkeologların giydiği kıyafetleri kopya etmekle suçladı.
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6Kenya'daki Nairobi Ulusal Parkı'nda safariye katılan First Lady Trump, bu gezisinde de kafasına 19'uncu yüzyılda kolonyal dönemdeki sömürgecilerin taktığı şapkayı takarak sosyal medyada eleştiri oklarını üzerine çekmişti.
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7Melania Trump'ın gündem yaratan Mısır kombinasyonu...
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