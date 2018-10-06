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First Lady Trump’ın Mısır kombini gündem oldu

İHA, Reuters

Afrika turunun son durağı için Mısır’a gelen ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ın kıyafet tercihi, sosyal medyada gündem oldu.

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    ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump çocuklar için oluşturduğu “Be Best” isimli kampanyası kapsamında düzenlediği Afrika turunun son durağı Mısır’a da gelerek ziyaretlerini tamamladı.
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    48 yaşındaki First Lady’nin Mısır gezisinde giydiği kıyafetler ise sosyal medyada gündem oluşturdu.
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    Bazı sosyal medya kullanıcıları Melania Trump kıyafetlerini ‘Şık Maceraperest’ olarak değerlendirdi.
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    Kullanıcılar Melania Trump’ın kombini ile "Indiana Jones film serisinden fırlamış gibi durduğunu" söyledi.
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    Bazı kullanıcılar ise Melania Trump'ı 1920’li yıllarda arkeologların giydiği kıyafetleri kopya etmekle suçladı.
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    Kenya'daki Nairobi Ulusal Parkı'nda safariye katılan First Lady Trump, bu gezisinde de kafasına 19'uncu yüzyılda kolonyal dönemdeki sömürgecilerin taktığı şapkayı takarak sosyal medyada eleştiri oklarını üzerine çekmişti.
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    Melania Trump'ın gündem yaratan Mısır kombinasyonu...
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