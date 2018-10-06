First Lady Trump’ın Mısır kombini gündem oldu
İHA, Reuters
Afrika turunun son durağı için Mısır’a gelen ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ın kıyafet tercihi, sosyal medyada gündem oldu.
-
1ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump çocuklar için oluşturduğu “Be Best” isimli kampanyası kapsamında düzenlediği Afrika turunun son durağı Mısır’a da gelerek ziyaretlerini tamamladı.
-
248 yaşındaki First Lady’nin Mısır gezisinde giydiği kıyafetler ise sosyal medyada gündem oluşturdu.
-
3Bazı sosyal medya kullanıcıları Melania Trump kıyafetlerini ‘Şık Maceraperest’ olarak değerlendirdi.
-
4Kullanıcılar Melania Trump’ın kombini ile "Indiana Jones film serisinden fırlamış gibi durduğunu" söyledi.
-
5Bazı kullanıcılar ise Melania Trump'ı 1920’li yıllarda arkeologların giydiği kıyafetleri kopya etmekle suçladı.
-
6Kenya'daki Nairobi Ulusal Parkı'nda safariye katılan First Lady Trump, bu gezisinde de kafasına 19'uncu yüzyılda kolonyal dönemdeki sömürgecilerin taktığı şapkayı takarak sosyal medyada eleştiri oklarını üzerine çekmişti.
-
7Melania Trump'ın gündem yaratan Mısır kombinasyonu...
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21