Fırtınalı aşkta mutlu son. Yasemin Kay Allen ile eski FBI ajanı Erdal Kaya evlendi
25.01.2026 09:31
NTV - Haber Merkezi
Oyuncu Yasemin Kay Allen, eski FBI ajanı Erdal Kaya ile Las Vegas’ta dünyaevine girdi.
Oyuncu Yasemin Kay Allen ve eski FBI ajanı Erdal Kaya, Amerika Birleşik Devletleri’nin Las Vegas şehrinde sürpriz bir nikahla evlendi.
Çiftin yakınları online olarak düğüne katıldı. İlk kez nikah masasına oturan Allen törende duygu dolu anlar yaşadı.
"Kavak Yelleri", "Muhteşem Yüzyıl", "Dokuz Oğuz", "Bahar", "Arka Sokaklar", "Ayrılık da Sevdaya Dahil" gibi pek çok yapımda rol alan ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen ve eski FBI ajanı Erdal Kaya bir küs bir barışık, ilişkilerini ABD’de gözlerden uzak yaşıyordu.
Çift, geçtiğimiz cuma günü Türkiye saatiyle 05.00’te Las Vegas'da evlendi.
Yasemin Kay Allen, eski FBI ajanı Erdal Kaya ile aşkını 2024 yılında duyurmuştu. 36 yaşındaki oyuncu, daha önceki verdiği röportajlarda aşka dair “Ben gerçek aşka inanarak büyüdüm, çocukluğum öyle geçti. Ama bu zamandaki ilişkiler öyle değil ne yazık ki. Biraz eski kafalıyım bu anlamda." açıklamasında bulunmuştu.
BİR KÜS BİR BARIŞIK
İlişkilerini ilk duyurduktan bir süre sonra ayrılan çift, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkarmış ayrılık iddiaları ile ilgili de açıklama yapmamışlardı.
Bir dargın bir barışık devam eden ilişkilerinde çift, yeniden bir araya geldiklerini sosyal medya hesabından fotoğrafla duyurmuşlardı. Bu romantik pozdan kısa bir süre sonra çiften yeni bir ayrılık haberi gelmişti. Ayrılık kararı sonrası iki isim yine sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi bırakmıştı.
Aslen Adanalı olan Erdal Kaya, babasının polis olması nedeniyle 20 yaşına kadar farklı illerde yaşadıktan sonra ABD’ye taşındı. 10 yıl boyunca FBI’da görev alan Kaya, şimdilerde özel sektörde danışmanlık ve taktik silah atış eğitmenliği yapıyor.