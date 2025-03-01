Fitil orucu bozar mı?

FİTİL ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı da bu konuda fitilin orucu etkilemeyeceğini belirtir. Fitil, vücudu besleyen bir gıda maddesi olmadığı için orucun temel yasakları arasında sayılan yeme-içme kapsamına girmez. Anüs ya da vajinaya uygulanan bu ilaçlar, sindirim sistemiyle doğrudan bağlantılı bir beslenme sağlamaz. Yani mideye veya bağırsaklara besin değeri kazandıran herhangi bir madde gitmez. Bu nedenle fitil, orucun bozulmasına sebep olmaz ve oruç tutan bir kişinin tedavi amaçlı fitil kullanmasında sakınca yoktur.





FİTİL ORUCU NEDEN BOZMAZ?

MAKATTAN FİTİL ORUCU BOZAR MI?

VAJİNAL FİTİL ORUCU BOZAR MI?

Fitilin orucu bozmamasının temel nedeni, besleyici bir madde içermemesidir. Oruç, yeme-içme ile vücudu besleyen her türlü eylemden uzak durmayı gerektirir. Fitil ise sadece tıbbi bir amaç taşır ve gıda niteliğinde değildir. Yemek veya içmek fiili, ağız yolundan bir şey alarak bedene besin sağlama anlamına gelir. Fitilin uygulanması sindirim sistemine giren bir gıda alımı değildir ve vücudu beslemez. İslam kaynakları ve Diyanet’in görüşünde fitil, herhangi bir besleyici unsur içermediği için oruçlu bir kişinin bu tedaviyi alması oruç kurallarını ihlal etmez, orucu geçersiz kılmaz.Makattan uygulanan fitiller orucu bozmaz. Bu yöntemle verilen ilaçlar genellikle ağrı kesici, ateş düşürücü veya kabızlık giderici amaçlar için kullanılır. Besin değeri taşımayan bu maddeler, bağırsaklardan emilerek kişiye bir beslenme sağlamaz. Diyanet İşleri Başkanlığı da makattan uygulanan fitillerin orucu bozmayacağını açıkça belirtmiştir. Bazı eski görüşlerde makattan giren her şeyin orucu bozacağı ifade edilmiştir, ancak günümüzde yaygın kabul gören fetvalar bu işlemin yeme-içme kapsamına girmediğini söyler. Bu yüzden oruçlu halde makattan fitil kullanan kişi, orucunu bozmamış sayılır ve gün içinde normal şekilde oruca devam eder.Vajinal fitil kullanımı orucu bozmaz. Kadın hastalıklarında veya çeşitli tedavi amaçlarıyla vajina yoluyla uygulanan ilaçlar, besleyici özelliğe sahip değildir. Vajina ile mide-bağırsak sistemi arasında, gıda emilimi sağlayan bir bağlantı bulunmaz. Bu nedenle vajinal fitil kullanımı, orucun temel yasakları olan yeme-içme kategorisine girmez. İslam alimleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı, bu konuda vajinaya konulan ilaçların orucu etkilemeyeceği görüşünde birleşir. Bu nedenle hastalık ya da tedavi için vajinal fitil kullanan bir kişi, oruç ibadetine devam edebilir ve o günkü orucu geçerli sayılır. Fitil kullanmak, orucun sıhhatine zarar vermez.