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FKA Twigs ve sevgilisinin park keyfi

Genç şarkıcı FKA Twigs ile editör sevgilisi Reuben Esser parkta önce çocuklar gibi eğlendi sonra da romantik anlar yaşadı. Çift günü pizzacıda sonlandırdı.

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    Daha önce Robert Pattinson, Shia Labeouf gibi ünlü oyuncularla yaşadığı aşklarla konuluşan FKA Twigs, bir süredir Another Man adlı derginin moda editörü Esser ile birlikte.

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    Gerçek adı Tahliah Debrett Barnett olan şarkıcı FKA Twigs, editör sevgilisi Reuben Esser ile Londra'da bir parkta görüntülendi.

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    Çift önceki gün de parkta yeşil çimlerin üzerinde vakit geçirdi.

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    Önce çığlık çığlığa şakalaşan genç çift daha sonra da uzanıp birbirlerini öpücüklere boğdu.
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    Çift daha sonra bir pizzacıya gidip yemek yedi.
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    İşte ünlü çiftin park keyfinden kareler..
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