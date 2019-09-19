FKA Twigs ve sevgilisinin park keyfi
Genç şarkıcı FKA Twigs ile editör sevgilisi Reuben Esser parkta önce çocuklar gibi eğlendi sonra da romantik anlar yaşadı. Çift günü pizzacıda sonlandırdı.
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Daha önce Robert Pattinson, Shia Labeouf gibi ünlü oyuncularla yaşadığı aşklarla konuluşan FKA Twigs, bir süredir Another Man adlı derginin moda editörü Esser ile birlikte.
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Gerçek adı Tahliah Debrett Barnett olan şarkıcı FKA Twigs, editör sevgilisi Reuben Esser ile Londra'da bir parkta görüntülendi.
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3Çift önceki gün de parkta yeşil çimlerin üzerinde vakit geçirdi.
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4Önce çığlık çığlığa şakalaşan genç çift daha sonra da uzanıp birbirlerini öpücüklere boğdu.
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5Çift daha sonra bir pizzacıya gidip yemek yedi.
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6İşte ünlü çiftin park keyfinden kareler..
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