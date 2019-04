Floyd Mayweather 11 kilogram altınla NBA maçında (NBA maçlarına damga vuran ünlü isimler)

Game of Thrones'un Sansa'sı Sophie Turner, şarkıcı nişanlısı Joe Jonas’la Sacramento Kings-New York Knicks karşılaşmasındaydı. Evlilik hazırlığındaki ünlü çift NBA maçından çotk birbirleriyle ilgilendi. Neşeli halleriyle dikkat çeken 23 yaşındaki oyuncuyla Amerikalı müzisyen objektiflere böyle yansıdı.

Victoria's Secret modeli Adriana Lima, New York'ta Los Angeles Lakers ile Brooklyn Nets takımları arasında oynanan NBA maçını seyretti.

Madison Square Garden'da oynanan New York Knicks - Los Angeles Lakers maçı yıldızlar geçidine sahne oldu. New York Knicks taraftarı ünlü yönetmen Spike Lee, Amerikan futbolu oyuncusu Odell Beckham, Magic Johnson, LaVar Ball, LiAngelo Ball, LaMelo Ball gibi isimlerin seyirciler arasında yer aldığı karşılaşmaya damga vuran isim ünlü model Bella Hadid oldu.

2017 yılına damga vuran ünlü model, moda takvimindeki boşluğu fırsat bilerek New York Knicks - Los Angeles Lakers maçında yerini aldı.

Hollywood'un yeni nesil aşıkları Rami Malek ve Lucy Boynton Lakers maçında tüm meraklı gözleri üzerinde topladı. Los Angeles'ta gerçekleşen Lakers maçının en dikkat çeken çifti Bohemian Rhapsody yıldızlarıydı kuşkusuz, fakat en az onlar kadar ilgi çeken birbirinden renkli simalar da vardı: Basketçi sevgilisi Ben Simmons'ı bir an olsun yalnız bırakmayan Kendall Jenner, Leonardo Di Caprio, Halsey, basket maçlarının favori çifti Mila Kunis ve Ashton Kutcher, Kourtney Kardashian ve en yakın arkadaşı Stephanie Shepherd...

Amerikalı şarkıcı Halsey, Los Angeles’taki Staples Center’da Los Angeles Lakers ve New Orleans Pelicans maçındaydı.

19

Dünyaca ünlü Fifth Harmony grubunun üyesi Ally Brooke, New Orleans Pelicans -New York Knicks maçındaydı.